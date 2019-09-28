Evde tırnak güçlendirme yöntemleri: Tırnak bakımı nasıl yapılır?

Düzenli bakım uygulayarak tırnakların sağlıklı ve güçlü olmasını sağlayabiliriz. Tırnakların çabuk kırılması sağlık sorunlarından kaynaklanabileceği gibi kalsiyum değerinizin de düşük olma ihtimalinden kaynaklanabilir. Temizlikte kullanılan kimyasal ürünlerde tırnak sağlığını tehdit etmektedir. Temizlik sırasında eldiven takarak tırnaklarınızı bu olumsuz etkilerden koruyabilirsiniz. Tırnak bakımı nasıl olmalı ve evde tırnak güçlendirmek için doğal ürünler nelerdir. İşte o yöntemler…

Tırnak bakımı kadın ve erkek her ikisini de yakından ilgilendiren bir konudur. Güzel ve bakımlı tırnakların sırrı düzenli olarak yapılan bakımlardır. Sağlıklı tırnaklar havanızı değiştirir aynı zamanda sizi çok daha bakımlı bir görünüme sokabilir. Peki, tırnak bakımı nasıl yapılır? Evde tırnak güçlendirmek için doğal ürünler…

EVDE TIRNAK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ

LİMON VE ZEYTİNYAĞI İLE TIRNAK GÜÇLENDİRME

Malzemeler;

6 damla limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Limon ile zeytinyağını bir kapta karıştırın ve tırnaklarınızı bu karışıma batırarak 10 dakika bekletin. Limon tırnaklarınızın güçlenmesini sağlayarak kırılmaların önüne geçerken zeytinyağı antioksidanlar sayesinde tırnakların bakımını ve onarımını sağlamaktadır.

KARBONAT İLE TIRNAK GÜÇLENDİRME

Malzemeler;

Bir çorba kaşığı karbonat

1 bardak su

Yapılışı;

Hazırladığınız suyun içerisine karbonatı atın ve erimesini sağlayın. Ellerinizi bu suyun içerisinde 15 dakika beklettikten sonra durulayın. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

TIRNAK BAKIMI

TÖRPÜ İLE ŞEKİL VERME

Tırnakları çok fazla törpülemek tırnakların hasar görmesine ve kırılmalara neden olabilir. Yumuşayan tırnaklara törpü le nazikçe şekil vererek tırnakların hasar görmesini engelleyebilirsiniz.

TIRNAK HİJYENİ

Tırnakların düzenli olarak temizliğini sağlamalıyız. Ellerimizi bol bol yıkamalı ve özelikle uzun tırnaklara sahipsek mutlaka iç kısımlarını suda bekleterek temizlemeliyiz. Sık sık sürülen ojeler tırnakta sararmalara neden olabilir. Tırnakların hava almasını sağlamalı yani ojeleri tırnaktan 2-3 günde bir çıkarmalıyız. Ojeyi çıkardıktan sonra elleri yıkayarak el kremi ile ellerin nemlenmesine yardımcı olmalıyız.

MANİKÜR

Tırnak çevresinde oluşan katikulleri manikür makası ile kesilmesi gerekmektedir. Bu işlemi kuaför salonlarında yaptırabilirken evinizde kendinizde yapabilirsiniz. Öncelikle ellerinizi suda bekletip tırnak etlerinin yumuşamasını sağladıktan sonra manikür makası ile kalkan derileri kesebilirsiniz.