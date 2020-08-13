Dökülme, kuruluk, hasar, yıpranma gibi saç problemleri mevsim değişiklikleri, stres, yetersiz beslenme, genetik faktörler, yaşlanma ve saç bakım ürünlerinin yanlış kullanılması ile ortaya çıkabilir. Bu sorunların birçoğu telafi edilebilirken saç dökülmesi problemini ortadan kaldırmak için özel tedavi gerekir. İşte evde yapılabilecek saçları gürleştiren maske tarifleri…

Seyrek saçlarından muzdarip birçok kişinin hayali gür ve güçlü sahip olmaktır. Siz de saçlarınızdaki dökülmelerden şikayetçiyseniz pahalı ürünleri ve tedavi yöntemlerini unutun. Evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle daha sağlıklı, gür ve bakımlı saçlara kavuşmanıza yardımcı olacak bakım yöntemlerini sizler için araştırdık.

SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜR?

Gerekli vitamin ve mineralleri almamak saçlarda dökülme problemlerini de beraberinde getirir. Kalın ve gür saçlara sahip olmak istiyorsanız sağlıklı beslenerek saç köklerinin güçlenmesini sağlayabilirsiniz çünkü yeterli ve dengeli beslenmek hem sağlığınızı hem de güzelliğinizi korumak için çok önemli bir unsurdur.

Kadınlar da gebelik döneminde hormonal değişimlerden dolayı saç dökülmesi problemi yaygın olarak görülür. Bazı hastalıklar ve buna bağlı olarak kullanılan ilaçlarda saçlarda dökülme problemine yol açabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ENGELLENİR?

Saçlarınızın dökülmesine neden olan sorunları bilmek her zaman onları yeniden kuvvetlendirme ve canlandırmada etkili bir çözümdür. Bu sayede zaten neden olan unsurları ortadan kaldırarak dökülme problemlerine de bir son verebilirsiniz. Bunun yanı sıra evinizde kendi kendinize yapabileceğiniz bazı maskeler yeni saçlarınızın oluşumunu teşvik eder. Düzenli kullanımda saçlarınızı çıktığını bile görebilirsiniz. Bu doğal maskeler sadece dökülme sorununu ortadan kaldırmaz aynı zamanda saçlarınızın canlı, parlak ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. İşte buzdolabınızdaki malzemelerle daha gür, daha dolgun saçlara kavuşmanıza yardımcı olacak maske tarifleri…

GÜR SAÇLAR İÇİN ISIRGAN OTU MASKESİ

Bir baş sarımsağı ayıklayın ve bir tutam ısırgan otu ile birlikte 500 gr. zeytinyağının içine ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı benmari usulü 30 dakika kısık ateşte kaynatın. Bir gece beklettikten sonra ertesi gün süzün ve saç köklerinize masaj yaparak sürün. Streçle sardıktan sonra 1 gece saçınızda bekletin. Haftada 1 uygulayın.

YUMURTA MASKESİ

1 yumurta ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir kapta çırpın ve saçlarınıza sürün, 30 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı her zaman yıkadığınız gibi yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayarak en iyi şekilde protein desteği verebilirsiniz. Bu sayede saçlarınız güçlenmesine ve gürleşmesine kolay bir şekilde katkıda bulunabilirsiniz.