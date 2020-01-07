Evde yüz temizleme toniği nasıl yapılır?

Evde yüz temizleme toniği nasıl yapılır?

Cilt toniği uygulanan son aşamalardan biri olsa da güzellik rutininin olmazsa olmazlarındandır. Özellikle yağlı ve sivilceli ciltler için mükemmel bir temizleyici olan tonik, ciltteki fazla sebumu (yağ bezlerini) alarak yıkamadan sonra kalan makyaj ve sabun kalıntılarını ortadan kaldırır. Peki yüz temizleme toniği evde yapılabilir mi? İşte iki harika tarif...

Cilt temizliği bakımlı ve sağlıklı bir cildin anahtarıdır. Bu nedenle ciltte oluşan kir, kızarıklık ve iltihabın azaltılmasında toniğin büyük katkısı bulunur. Cilt yüzeyini derinlemesine temizler ve cildin pürüzsüz olmasını sağlayabilir. Ayrıca cildin sıkılaşmasını sağlayan tonikler cildi yaşlanma karşıtı krem veya serum öncesi uygulanan ön hazırlık olabilir.

EVDE YÜZ TEMİZLEME TONİĞİ NASIL YAPILIR?

Ucuz, etkili ve en önemlisi sağlıklı tonikler hazırlamak için bütçemizi zorlamaya gerek yok. Aktarlarda ve evde rahatlıkla bulabileceğimiz malzemeler ile mükemmel tonikler hazırlamak mümkün.

İşte evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ev yapımı tonikler;

ELMA SİRKESİ TONİĞİ

Elma sirkesi aradığınız sağlıklı ve mükemmel malzemelerin en başında gelebilir. Düzenli olarak uygulandığında gözle görülür bir yenilenme sağlar. Cildi temizler, sıkılaştırır ve pürüzsüz bir görünüm verir. Sirke asitli yapısından dolayı direkt cilde sürülmemelidir.

Yapılışı; 1 çorba kaşığı elma sirkesi, 1 su bardağı içime suyu, 9-10 damla taze limon, lavanta veya kuşburnu yağını karıştırıp cildinize düzenli olarak uygulayabilirsiniz

MÜKEMMEL KOKUSU İLE EŞSİZ BİR TONİK: GÜL TONİĞİ

Dış etkenlere karşı savaşan cildinizi onarır ve cilt kusurlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Özellikle kuru cilt tipleri için uygun bir toniktir.

Yapılışı; Yarım su bardağı saf gül suyu, yarım su bardağı su, 7-8 damla gül yağını karıştırıp cildinize düzenli olarak uygulayabilirsiniz.