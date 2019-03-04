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Game of Thrones güzellik sektörünü de etkisi altına aldı
Game of Thrones güzellik sektörünü de etkisi altına aldı
Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran femomen dizi Game of Thrones, güzellik dünyasını etkisi altına aldı. Ünlü kozmetik markası, dizi için bir koleksiyon çıkaracak...
Güzellik 4 Mart 2019 - 09:35

Dünyaca ünlü güzellik markası Urban Decay'dan Game of Thrones hayranlarını harekete geçirecek bir haber var! İkonik dizi Game of Thrones'u makyaj çantalarına taşımak için adım atan kozmetik markası, dizinin ögeleri taşıyan yepyeni bir koleksiyon hazırlıyor.
Önümüzdeki günlerde hem güzellik hem de Game of Thrones tutkunlarının beğenisine sunulacak bu koleksiyon, Yedi Krallık'ın güçlü kadınlarından ilham alınarak hazırlandı ve ilk tanıtım videosu da yayınlandı.

Son güncelleme: 10:18 - 04.03.2019
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