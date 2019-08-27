Gece makyajı nasıl yapılır? İşte gece makyajının püf noktaları…

Gece makyajı denince akla cesur ve ışıltılı tonlar gelmektedir. Her tarza ve kıyafete uygun yapılabilen makyaj teknikleri ile gecenin yıldız sen olabilirsin. Düğünler, gece davetleri hayatımızın her anında olabilirken doğru makyaj teknikleri ile bu özel günlerde görünüşünle fark yaratabilirsin. Peki iz bırakan bir gece makyajı için neler yapmalısın? İşte gece makyajının püf noktaları…

Gece makyajını gündüz makyajından ayıran en önemli nokta renk tonlarıdır. Koyu tonlar, simler, kırmızı ruj… Fazla makyaj yapmadan da kalem ve rujunuzla geceye hazırlanabilirsiniz. Gece makyajı yaparken iki farklı modelden birini tercih etmelisiniz. Bu uygulama koyu renk göz makyajı veya koyu renk dudak makyajıdır. Odaklanmak istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra makyajınıza başlayabilirsiniz. Bu sayede işiniz kolaylaşacak ve memnun olduğunuz bir görüntü ortaya çıkacaktır.

GECE MAKYAJI NASIL YAPILIR? İŞTE GECE MAKYAJI TEKNİKLERİ

KONTÜR TEKNİĞİ İLE STAR MAKYAJI

Son günlerde trend olan kontür tekniği gece yüzünüzün kusursuz görünmesine neden olur. Kontür tekniği ile yüzünüzde küçük hilelerle değişim yapabilir çekicilik kazanabilirsiniz. Ten renginize uygun fondöteni yüzünüzün her bölgesine uygulayın. Daha sonra alnın üst kısmına yanaklardan dudaklara kadar olan kısımlara ve çene kısmına bronzlaştırıcı pudra sürerek kontörlü makyajınızı yapın. Son olarak kaşların bitiş noktalarına burun üzerine ve elmacık kemikleri ile kaşların birleşme noktasına aydınlatıcı sürerek makyajınızı tamamlayın.

ÇARPICI NUDE MAKYAJ

Sadelikten hoşlanan kişilerin tercihi olan nüde makyaj çekici ve etkileyici görünmenizi sağlar. Bu makyajı özetleyecek olursak net bir kaş, uzun ve yoğun kirpikler ve dolgun dudaklar. İlk olarak cildinize uygun pudrayı sürerek işe başlayın. Daha sonra kaş kalemi ile kaşlarınızı şekillendirip dolgunluk veren maskara ile kirpiklerinizi belirginleştirin. Son olarak nüde rujuna uygun tonlarda kalem ile dudaklarını çerçevele ve son olarak nude rujunu dudaklarına uygula.

BUĞULU GÖZ MAKYAJI İLE ETKİLEYİCİ BAKIŞLAR

Özelikle göz rengini ortaya çıkarmak isteyen tercih ettiği bir makyaj uygulamadır. Dumanlı göz makyajında alt ve üst kirpikleri kalem ile çerçeveleyerek fırça yardımı ile dağılmasını sağlayın. Göz kapağına koyu tonlarda göz farını sürüp gözün katlandığı bölgeye bakır tonu sürüp renk geçişi sağlayın. Bakışlarınıza anlam kazandırmak için maskara uygulayın.

MUHTEŞEM İKİLİ EYELİNER VE KIRMIZI RUJ

Öncelikle uygun fondöteni uyguladıktan sonra göz kapağına ışıltılı ve açık tonlar uygula. Göz kapağının katlanma noktasına açık kahve tonlarından dokunuş yaparak far işlemini burada bitir. Eyeliner çek ve birkaç katman rimel uygula. Koyu renk rujunla makyajını tamamla.