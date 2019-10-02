Tüm genç kızlar kusursuz bir gelin olmak ister. Düğün öncesi gelinlik provaları, ne tür makyaj ve saç yapılacağı önceden tasarlanır. Gelinliğinizi ve saçınızı tamamlayacak, tüm güzelliğinizi ön plana çıkaracak makyaj yüzünüzde muhteşem bir görünüm yaratabilir. Peki, gelin makyajı nasıl olmalı? Gelin makyajı önerileri…

Düğün günü görünümünüzün ötesinde bir güzelliğe kavuşarak hayallerinizdeki gelin olabilirsiniz. Makyaj artık o kadar kapsamlı ki her detayı ile güzelliğinizi ön plana çıkarırken kusurlarınızı kapatmaya yardımcı oluyor. Günlük makyajdan biraz daha farklı olan gelin makyajı iyi kalitede makyaj malzemeleri ile ciltte bütünlük sağlıyor. Makyaj konusunda kendinize güvenebilirsiniz fakat gelin makyajı için profesyonel yardım almakta kesinlikle fayda vardır.Kullanılacak baz ve sabitleyici spreylerle makyajınız dağılmayacak tüm gün yüzünüzde kalıcılığı sağlanacaktır. Gelin makyajı denilince aklınıza abartılı bir makyaj gelmesin çünkü gelin makyajında da sadeliği seçebilirsiniz. Sade bir makyaj daha doğal bir görünüm verecek ve gelinliğinizi ön plana çıkaracaktır. Peki, gelin makyajı nasıl olmalı? İşte gelin makyajı önerileri…

BAZ

Gelin makyajı öncesi mutlaka cildinizi temizleyici bir jel ile temizlemelisiniz. Kuru bir cildiniz var ise peeling yapmanızda fayda var. Temizlenmiş cildinizi çok fazla yağ içermeyen bir nemlendirici ile nemlendirerek cildinizi makyaja hazırlayabilirsiniz. İnce bir bazı cildinizin her bölgesine sürerek cilt kusurlarını kapatabilirsiniz.

FONDÖTEN

Makyajınızın yapıldığı andan düğün törenine kadar devam etmesini istiyorsanız cildinizin bir fondöten ile mutlaka renk eşitliğini sağlamalısınız. Fondöten seçiminiz oldukça önemli. Cilt renginize uygun bir fondöten daha doğal bir görünüm verecektir. Fondöteninizi cildiniz dışında dekoltenize de uygulayabilirsiniz.

KAPATICI

Kapatıcı, yalnızca koyu halkalı gözaltlarınızı kapatmayacak aniden gelen sivilcelerinizde de görünmezlik sağlayacaktır. Göz çevresini kapatıcı ile kapatarak daha aydınlık bir görünümüme kavuşabilirsiniz.

GÖZ MAKYAJI

Gelin makyajı için herkes farklı bir göz makyajı tercih edebilir çünkü herkesin göz yapısı birbirinden farklıdır. Açık renk bir far göz kapağına sürülür. Ardından size uygun tonlarda farlarla harmanlanarak göz makyajı yapılır. İnce bir eyeliner ve maskara sürebilirsiniz. Takma kirpik takmak sizin tercihiniz. Dilerseniz gözlerinizi bu şekilde ön plana çıkarabilirsiniz.

ALLIK VE BRONZLAŞTIRICI

Bronzlaştırıcı seçerken ten renginden iki ton koyu formda olanları tercih edebilirsiniz. Şeftali veya pembe tonlarında allığınızı uygulayarak cildinize neşe katabilirsiniz.

RUJ

Ruj makyaja son dokunuş katarak makyajınızı tamamlayacaktır. Ruj için mat, parlak veya saten tercihleri arasında kalıyorsanız mat bir ruj üzerine hafif dokunuşlarla parlaklık verebilirsin.ü