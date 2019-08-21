Göbek eritme masajı nasıl yapılır? Karın masajı ile göbek eritme…

İstediğimiz kiloda ve fit bir görünümde olsak da göbek yağlarımız vücudumuzla aynı durumda olmayabilir. Ünlü yıldızlar göbeği içerisine çekme konusunda ne kadar yetenekli olsa da en akıllıcası göbek probleminden tamamen kurtulmak olabilir. Eğer diyet göbeğinizi eritmekte çare olmasıyla göbek masajını deneyebilirsiniz. Peki göbek eritme masajı nasıl yapılır? İşte karın masajı ile göbek eritme…

Yağ yakımının en zor olduğu bölgelerden biri de göbek bölgesidir. Hayalini kurduğumuz bir kıyafeti giydiğimizde apansızca ortaya çıkan göbek tüm görünümü bir anda olumsuz etkileyebilir. Özelikle doğum sonrası karın bölgesinde sarkma, yağlanma sorunları görülse de bazı durumlarda örneğin böbrek ve bağırsak sorunu yaşayan kişilerde karın bölgesinde şişlik görülebilmektedir. Karın bölgesini çalıştıran egzersizler dışında son günlerde tartışılan bir konu ile özellikle kadınlar göbeklerinden kurtulmanın umudu ile göbek eritme masajına başvurmaktadırlar. Masaj uygulaması ile göbeğin iç kısmına ulaşılarak detoks etkisi yaratılıyor ve bu sayede göbekteki yağların erimesi sağlanıyor. Karın masajı ile göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için günde 2 defa ve yalnızca 2 dakika bu masajı uygulamanız gerekmektedir. İşte karın masajı ile göbek eritme yöntemi…

GÖBEK ERİTME MASAJI

Karın masajı kan dolaşımının artmasını ve sindirim sistemi problemlerinin ortadan kalkmasına neden olur. Bu masajı sabah aç karnına ve akşam yatmadan hemen önce uygulamalısınız.

-Yere dümdüz sırt üstü uzanın.

-Ellerinizi bir birine sürterek iyice ısıtın. Isınan eller masajın etkisini arttırmaya yardımcı olacaktır.

-Ellerinizi göbeğinizin üzerine koyun.

-Saat yönünde küçük hareketlerle yuvarlaklar oluşturmaya başlayın. Her yuvarlığı 2 saniye içerisinde büyüterek yavaş yavaş büyütmeye devam edin.

-Oluşan sıcaklığa odaklanın ve sıcaklığı göbek bölgesinde hissedin.