Göz çevresindeki cilt, daha erken yaşlanmaya meyillidir. Çünkü cildin en hassas ve ince olduğu bölge burasıdır. Güneş ışınlarına karşı savunmasız olan göz çevresi, genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra mimiklerin etkisinden dolayı kronolojik olarak daha erken yaşlanırlar. Peki, göz çevresindeki kırışıklıklar nasıl tedavi edilir?

İnce çizgiler, mor halkalar ve kırışıklıklar daha yorgun ve yaşlı görünmeniz için kaçınılmaz bir nedendir. Ancak günümüzde etkili tedavi yöntemleri göz çevresindeki kırışıklıklarda etkili faydalar sağlar ve daha genç görünmenize yardımcı olur.

Göz çevresinde ilk olarak kolajen ve elastin üretimindeki yavaşlama ile ortaya çıkan değişimler ve bağ dokusundaki hücrelerin azalması ile deride bozulmalar meydana gelir. İnce çizgiler ve kırışıklıklara gözaltındaki çöküklük ve morluk gibi sorunlarda eklendiğinde daha yaşlı görünmeniz mutlaktır. Bu durumda ne uygularsanız uygulayın istediğiniz göz çevresine ulaşamayabilirsiniz. Ancak göz çevrenizi tedavi edecek bazı tedavi yöntemleri daha genç ve dinamik görünmenize yardımcı olurlar.

Göz çevresi için özel olarak uygulanan anti-aging uygulamalar, bakımlar ve lazer teknolojileri ile göz çevresindeki kırışıklıkları giderebilir ve oluşumlarını engelleyebilirsiniz. Öyleyse göz çevresindeki kırışıklıklar nasıl tedavi edilir? Hangi tedavi yöntemleri göz çevresindeki kırışıklıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olur? İşte yanıtları…

BOTOKS VE DOLGU İŞLEMLERİ

Gözlerin altındaki hedef kaslara az miktarda botoks enjekte edilir ve göz çevresindeki kırışıklıkların görünümü azalır. Gözaltındaki sarkma, çöküklük, kırışıklık gibi problemlerin giderilmesi için uygulanan en popüler yöntemler arsında yer alır. Gözaltındaki çöküntü ve morluklar için dolgu enjeskyonları daha etkili faydalar sağlar. Hyalüronik asit içerikli dolgu maddeleri çok kısa sürede gözaltındaki çukurlar ve çöküntüler giderilebilir. Göz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesinde ise botoks daha etkili bir uygulamadır.

LAZER YÖNTEMİ

Lazerler, gözaltı çizgilerinin ve kırışıklıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir ve çeşitli lazer yöntemleri mevcuttur. Fraksiyonel lazerler, kolajen ve elastin üretimini uyarmak için cilde uygulanan bir yöntemdir. Lazer yöntemi ile göz çevresindeki kırışıklılarda yumuşama, renk değişimleri ve ton farklılıkları giderilebilir.