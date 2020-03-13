Göz çevresinde oluşan sarı ve beyaz renkteki kabarcıklara yağ bezesi adı verilir. Son günlerde pek çok kişide rastlanan yağ bezeleri yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da karşılaşılan bir durumdur. Genellikle göz çevresinde yağ bezeleri oluşsa da vücudun her bölgesinde meydana gelebilirler. Peki, göz çevresindeki yağ bezeleri nasıl yok edilir?

Yağ bezelerinin oluşma nedenleri arasında yetersiz beslenme, yüksek kolestrol ve hareketsiz yaşamdan bahsetmek mümkün. Bu nedenle sağlıklı beslenmek egzersiz yapmak ve mümkün olduğu kadar yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Uykusuzluk, stres, yorgunluk gibi nedenlerde yağ bezlerinin oluşmasını tetikleyici sebeplerdir. Göz çevresindeki yağ bezeleri görünüm açısından iyi bir görüntü vermezler ancak göz çevresinde oluşan yağ bezelerinin altında ciddi bir rahatsızlıktan bahsedilemez. Göz çevresinde oluşan beyaz lekeler geçmiyor ve kalıcı ise doktora başvurmanız da fayda vardır. Bunun yanı sıra doğal yollarla göz çevresindeki yağ bezlerinin görünümlerini azaltabilir ve ortadan kaldırabilirsiniz. Peki göz çevresindeki yağ bezelerinin evde tedavisi mümkün mü? İşte göz çevresindeki yağ bezlerinden cildinize zarar vermeden kurtulabileceğiniz bitkisel tedavi yöntemleri…

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı ciltteki bakterileri temizler ve iltihapları önlemeye yardımcı olur. Çay ağacı yağı yağ bezelerinin yanı sıra sivilcelerde de oldukça etkilidir. Çay ağacı yağını bir pamuğa ya da kulak pamuğuna damlatarak beyaz noktalarında üzerine sürebilirsiniz.

ALOE VERA JELİ

Aloe vera jeli ciltte oluşan birçok sorunun tedavisinde kullanılabilir. Yağ bezlerinin bulunduğu yerlere sürüldüğünde beyaz noktaların küçülmesini ve zamanla kaybolmasını sağlar. Aloe vera jelini her gün düzenli olarak yağ bezelerinin üzerine sürmeniz büyük fayda sağlayabilir.