Göz farı ile kaş nasıl boyanır?

Kaş kalemi kullanımı oldukça yaygın olsa da far kullanmak da bir tercihdir. Kalem ile boyamak biraz daha net bir ifade verirken, far kendi kaşlarınızmış gibi natural bir görünüm verebilir. Kaşlarınız hem seyrek hem de dağınık ise kaşlarınızdaki boşlukları far yardımı ile doldurabilirsiniz. Far kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mat ve nötr bir ton kullandığınızdan emin olmalısınız. Altın tonlarında ve pırıltılı olanlardan kesinlikle uzak durmalısınız. Yatmadan önce kaş makyajınızı derinlemesine temizlemeniz gerekebilir. Kaş kalemi ve farın sıklıkla kullanılması kaşlarda dökülmeye neden olabilir. Kaşlarınızı temizledikten sonra kaş bakımı yapmayı ihmal etmeyin.

MALZEMELER

– Kaş tarama fırçası

– Göz farı

– Açılı fırça

– Kaş jeli

NASIL UYGULANIR?

Kaşlarınızın temiz olduğundan emin olmalısınız. Açılı fırça yardımı ile kaşlarınızın üst kısmını düz bir çizgi halinde boyayın. Kaşlarınızın başlangıç kısmının çok karanlık olmamasına özen göstermelisiniz.

Kaşın en alt kısmını iç kenarına yakın olacak şekilde boyayın.

Kaşlarınızı tarayın ve kaşlarınızın uzayan kısımlarını kaş makası ile kesin.

Kaşlarınızda boşluk görünüyorsa hepsini tekrar doldurun.

Farı kaşınıza sabitlemek için şeffaf bir kaş jeli uygulayabilirsiniz.