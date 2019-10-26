Göz kalemi nasıl kullanılır?

Göz kalemi kullanarak ister gözlerinizi büyütebilir, küçültebilir, buğulu veya daha çekik gözlere sahip olabilirsiniz. Göz kalemi tek renkle sınırlı olmayıp mavi, yeşil, kırmızı, kahve, gri dilediğiniz renkte bulmanız mümkün. Peki göz kalemi en doğru şekilde nasıl uygulanır? İşte göz makyajı yaparken size yardımcı olacak tüyolar...

Makyajı tamamlayan göz kalemi bakışların etkisini arttırarak daha canlı ve çarpıcı görünmeyi sağlıyor. Makyajın bütünlüğünü sağlayan göz kalemi sıklıkla siyah renklerde tercih edilse de farklı renklerle sizi daha cesur bir göz makyajı yapmaya davet ediyor. Makyaj yaparken seçtiğiniz tonlarda göz kalemi uygulamak daha doğru bir teknik olacaktır. Gözleriniz küçültmek istiyorsanız koyu tonlarda göz kalem kullanabilirsiniz. Aksine büyütmek isterseniz beyaz kalem sürerek daha büyük gözlere sahip olabilirsiniz.

GÖZ KALEMİ NASIL KULLANILIR?

Göz kalemi birbirinden farklı yöntemlerle uygulanabilir. Öncelikle yüz tipinize ve cilt renginize uygun göz kalemi kullanmak istediğiniz makyajı daha doğru şekilde uygulamanıza yardımcı olacaktır. Yüzün şekli göz yapısı en önemli püf noktalardan biridir.

-Göz makyajına başlamadan önce kapatıcı sürmelisiniz. Daha sonra uygun bir far ve kalem uygulayabilirsiniz.

-Göz kaleminin dağılması kötü bir görünüm verir. Bunu önlemek adına göz çevreniz için bir baz uygulayabilirsiniz.

-Kullandığınız göz kalemlerinin hijyenik olmasına dikkat etmelisiniz.

-Göz kaleminizin sivri uçlu olması dağılmalar yaşanmasına sebep olabilir.

-Göz kalemi ile buğulu gözlere sahip olmak istiyorsanız gözün dış kısmına kalem sürerek fırça yardımıyla bunu dağıtabilirsiniz.

-Daha derin bakışlara sahip olmak istiyorsanız kalemi gözün iç ve dış kısımlarına sürebilirsiniz.

-Kirpiklerinizin daha uzun ve sık görünmesini istiyorsanız kirpik diplerine kalem sürebilirsiniz.

-Renkli gözlere sahip kişiler koyu renk göz kalemini iyi taşıyabilirken çok açık tenli kişiler göz koyu renk kalem sürecekse daha kırık kahve veya gri tonları kullanabilirler.

-Gözlerinizin çekik görünmesini istiyorsanız gözünüzün üst kısmına yanlara doğru uzatarak kedi gözü makyajı yapabilirisiniz.

-Makyajınızı temizlerken kalıntı kalmayacak şekilde cildinizi tamamen arındırmalısınız.