Göz kalemi makyajı kusursuzlaştıran mutlaka her kadının makyaj malzemeleri arasında yer alan olmazsa olmazlardandır. Farklı marka ve renklere sahip olması ile çeşitliliği fazla olan bu kalemler, makyajınıza anlam katar ve her zaman gözlerinizin büyüsünü ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir. Peki, göz kalemi nasıl seçilir?

Mükemmel bir makyaj yapmak için profesyonel olmanıza gerek yok ancak kullanılan renk ve tonlarda mutlaka birkaç deneyime ihtiyacınız olacaktır. Bunun için dikkat etmeniz gereken asıl konu göz rengi ve şeklini belirginleştirmek olabilir. Böylelikle gözlerinizin güzelliğini rahatlıkla ön plana çıkarabilirsiniz. Göz kaleminin mükemmel görünmesi için dikkat etmeniz gereken şey doğru göz kalemlerini tercih etmeniz olabilir ve bu sayede makyajınızda istediğiniz görüntüye rahatlıkla kavuşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra doğru göz kalemi sürme tekniği de size oldukça faydalı olabilir. Her göz rengini tamamlayıcı farklı göz kalemleri bulunmaktadır. Göz renginizi ortaya çıkaran renklerin tercih edilmesi göz makyajınızın harika görünmesine yardımcı olabilir. Makyajınızı yaparken bazı kurallara uyarak yaptığınızı ele alırsak, göz kalemi sürmenin de bazı yöntemleri vardır. İşte göz kalemini seçerken size yardımcı olacak bazı tavsiyeler…

GÖZ RENGİNİZE ODAKLANIN

* Kahverengi gözlere hem doğal hem de cesur renkler kullanılabilir. Göz kaleminde de kullanacağınız yeşil ve mavi renkteki göz kalemleri ile daha güzel bir uyum yakalayabilirsiniz.

* Mavi ve yeşil gözleriniz için, siyah renkli kalemler daha keskin görünmesine neden olabilir. Bu renk gözlerin daha yumuşak durması için en ideal renk bronz ve kahve tonlarıdır.

* Göz kalemi çekerken kirpik dibinin alt kısmına kalem sürmek gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlar. Kirpik dibine sürülen kalem büyük gözler için daha uygun bir yöntemdir.

* Üst kirpik dibine siyah kalem çekerek makyajınızın bütünleşmesini sağlayabilirsiniz.

* Gözlerinizi ortaya çıkarmak için siyah göz kalemi kullanmak iyi bir fikirdir. Üstelik bunu başarmak için de net bir çizgiye ihtiyacınız olamayabilir. Gözünüzün üzerine çektiğiniz kalemi fırça yardımı ile dağıtarak buğulu bir göz makyajı yapabilirsiniz. Özellikle göz kalemi çekmekte zorlanan kişiler bu yöntem sayesinde harika bir makyaj deneyimi yaşayabilir.