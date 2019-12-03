Göz kapağı sarkması neden olur? Göz kapağı sarkması için doğal çözümü var mıdır?

Göz kapağı sarkması neden olur? Göz kapağı sarkması için doğal çözümü var mıdır?

Sarkık göz kapağı veya ptozis, üst göz kapağının aşağı doğru düştüğü zaman gerçekleşeir. Bir göz kapağının sarkmasının nedeni genetik faktörler ya da yaşlanma olabilir. Doktorlar sarkık göz kapağını ameliyatla tedavi edebilirler, ancak bu nedene bağlı olarak gerçekleşir. Peki, göz kapağı sarkması için doğal çözümü var mıdır?

Genellikle yaşın ilerlemesi ile göz çevresinde bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Göz çevresinin yapısının alttaki dokularla bağlantıların günden güne gücünü kaybederek zayıflaması ve yer çekimi sebebi ile aşağıya doğru sarkma oluşabilir. Göz kapağı sarkması kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Burada genetik etmenler en önemli faktördür. Ayrıca, güneş ışınlarına çok fazla maruz kalma, sigara gibi alışkanlıklar da göz kapağı sarkmasını hızlandırabilir. Cerrahi operasyonlar dışında doğal yöntemler kullanarak cilt dokusunu sıkılaştırabilir ve daha genç bir görünüme kavuşabilirsiniz. Tamamen kalıcı çözümler olmasa da görüntü itibarı ile olumlu bir değişim sağlayabilirler. İşte göz kapağı sarkması için doğal çözüm yöntemleri;

GÖZ KAPAĞI SARKMASI NEDENLERİ

-Yaşlanma

-Göz kapağı tümörleri, kistleri veya şişmesi

-Horner sendromu

-Kas problemleri

-Nürolojik durumlar

-Göz kaslarında oluşan sinir hasarı

-Göz travması

-Botox enjeksiyonları

GÖZ KAPAĞI SARKMASINA KARŞI DOĞAL ÇÖZÜMLER

YUMURTA AKI

Buzdolabından çıkardığınız bir yumurtayı kırın ve beyazını bir kenara ayırın, içerisine iki pamuk topunu içine atın ve pamuğun iyice çekmesini sağlayın. Yumurta akına bulanan pamukları temiz göz çevrenize nazikçe ovarak masaj yapın ve bu şekilde yaklaşık 30 dakika bekletin ve hafifçe kaldırarak göz çevrenizi soğuk su le yıkayın.

ALOE VERA

1 çorba kaşığı aloe vera, bir çorba kaşığı doğal yoğurt, yarım yemek kaşığı yulaf ezmesini karıştırın ve 1 dilim kalın kesilmiş salatalığı rendeleyin. Bu karışı göz evrenize sürün 30-40 dakika bekletin ve soğuk su ile durulayın