Göz makyajı teknikleri nelerdir? İşte gölgeli göz makyajı teknikleri…

Göz makyajı gözlerin vurgulanması ve makyajın tamamlanması adına en çok uğraştığımız alandır. Genellikle göz makyajımızdan başlar en son fondöten uygulamaya başlarız. Göz makyajı daha alımlı ve çekici olmamızı sağlayan önemli bir ayrıntıdır. Göz makyajı sayesinde istediğimiz etkiyi de bırakabiliriz. Peki göz makyajı teknikleri nelerdir? İşte gölgeli, dumanlı ve buğulu bakışlar yaratan göz makyajı teknikleri...

Göz makyajımıza başlamadan önce ilk olarak gideceğimiz ortama ve günün hangi saatinde olduğunun bilincinde makyaj yapmak gerekir. Gece veya gündüz yapılacak olan makyaj birbirinden farklıdır. Gece biraz daha ağır ve parlak makyaj yapmak göz makyajımızın daha belirgin ve gözlerimizin çekici olmasını sağlayabilir. Gündüz makyajının ise daha sade olması yeterli olacaktır. Giyeceğimiz kıyafetin tonlarına uygun makyaj yapmak bütünleyici bir seçimdir. İlk olarak cilt tonumuza uygun bir kapatıcı ile göz çevremizin aynı tonda olmasını sağlarız. Far seçimimizin açık tonlarda seçerek üzerine süreceğimiz far ile bütünleşmesini sağlarız. Göz farını göz kapağı diplerinden başlayarak bir fırça yardımı ile dağıtabilirsiniz. İster gölge verin isterseniz hafif bir renk bu size kalmış. Ardından eyeliner veya göz kalemi kullanarak gözlerin çerçevelenmesini sağlayın ve son olarak kirpik diplerinden başlayarak rimelinizi uygulayın. Takma kirpikler daha yapay görünüm verdiği için kirpiklerimize uygun rimel kullanmak daha havalı olmamızı sağlayacaktır. Göz makyajının çeşitlerinden bahsetmek gerekirse; İşte göz makyajı teknikleri…

GÖZ MAKYAJI TEKNİKLERİ

GÖLGELİ GÖZ MAKYAJI

Gölgeli göz makyajını bir davete giderken veya günlük olarak kullanabilirsiniz. Kullanacağınız birbirinden farklı farı fırça ile dağıtarak bütünleşmesini sağlayabilirsiniz. Öncelikle işe kapatıcı ile başlayın ardından açık renk far üzerine farklı tonlar uygulayın. Ardından göz çevrenize kalem sürün ve rimelinizi uygulayın.



DUMANLI GÖZ MAKYAJI

Bu makyajı iş toplantıza giderken veya özel bir günde kullanabilirsiniz. İlk olarak göz çevresine kapatıcıyı yayın. Islak farı bir parça göz kapağınıza sürün ve yayın. Kaşlarınızın hemen altına açık tonlarda bir far veya kapatıcı kullanın. Bu sayede gözleriniz daha belirgin olacaktır. Göz kaleminizi göz çevresine sürün ardından kirpiklerinize rimel uygulayın. Son dokunuş olarak göz pınarına açık bir ton far sürmek gözlerinizin daha yuvarlak görünümde olmasını sağlayacaktır.

BUĞULU GÖZ MAKYAJI

Özel davetlerinizde rahatlıkla kullanacağınız bu makyaj bakışlarınızın daha alımlı olmasını sağlayacaktır. Göz çevrenizi kapatıcı ile kapattıktan sonra nötr bir far sürün. Göz çukurunuza kahve tonlarında bir kalem çekerek fırça ile dağıtın. Ardından eyeliner sürün ve kirpiklerinize rimel sürün. Kirpiklerinizi düz ise kirpik kıvırma aparatı kullanabilirsiniz.