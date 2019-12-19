Göz rengine göre far renkleri nasıl olmalıdır?

Renkler arasında size en uygun ve tamamlayıcı göz farı rengini seçmek zor olabilir. Gölgeler ile bütünleştirme fikri de zorlayıcı gibi görünüyorsa vereceğimiz ipuçları ile artık göz renginize göre bir makyaj uygulayabilirsiniz. İşte göz rengine göre far renkleri;
KAHVERENGİ GÖZLER İÇİN FAR SEÇİMİ
Kahverengi gözler çok yönlü göz rengine sahip olabilirler. Bu nedenle gözlerinizde hemen hemen her renk farı iyi taşıyabilirsiniz. Gözlerinizdeki berraklığı ortaya çıkarmak istiyorsanız, koyu mor veya bronz altınlar iyi bir seçim olabilir. Göz kamaştırıcı gözler için, kömür veya gümüş gibi serin tonlarda göz makyajı seçin
MAVİ GÖZLERİ İÇİN FAR SEÇİMİ
Pişmiş toprak ve turuncunun alt tonlarında göz farı kullanmayı deneyin. Ayrıca, altın, bronz ya da ışıltılı şampanya farları gözlerinizdeki parlaklığı ortaya çıkaracaktır.
YEŞİL VE ELA GÖZLER İÇİN FAR SEÇİMİ
Yeşil ya da ela gözlere sahipseniz kırmızı tonları kullanabilirsiniz. Kırmızı doğal görünüm için abartılı bir renk olduğundan dolayı pembe ailesinden bronz, pas ve maun gibi kırmızımsı tonlarda daha koyu tonlar kullanmanızı önerebiliriz. Gözlerinizdeki rengin patlamasını istiyorsanız patlıcan rengi göz farı tercih edebilirsiniz.