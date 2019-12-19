Göz rengine göre far renkleri nasıl olmalıdır?

Göz makyajınızı yaparken far seçiminden endişe duyuyor ve kararsız kalıyor olabilirsiniz. Doğal görüneyim derken tek seçiminizin kahverengi ve siyah olduğu günler artık tarih oldu. İstediğiniz şık ve zahmetsiz görünümü oluşturmak için birçok renk ile oynama lüksünü sahipsiniz. Nasıl mı? İşte göz rengine göre göz farı seçimi...

Renkler arasında size en uygun ve tamamlayıcı göz farı rengini seçmek zor olabilir. Gölgeler ile bütünleştirme fikri de zorlayıcı gibi görünüyorsa vereceğimiz ipuçları ile artık göz renginize göre bir makyaj uygulayabilirsiniz. İşte göz rengine göre far renkleri;

KAHVERENGİ GÖZLER İÇİN FAR SEÇİMİ

Kahverengi gözler çok yönlü göz rengine sahip olabilirler. Bu nedenle gözlerinizde hemen hemen her renk farı iyi taşıyabilirsiniz. Gözlerinizdeki berraklığı ortaya çıkarmak istiyorsanız, koyu mor veya bronz altınlar iyi bir seçim olabilir. Göz kamaştırıcı gözler için, kömür veya gümüş gibi serin tonlarda göz makyajı seçin

MAVİ GÖZLERİ İÇİN FAR SEÇİMİ

Pişmiş toprak ve turuncunun alt tonlarında göz farı kullanmayı deneyin. Ayrıca, altın, bronz ya da ışıltılı şampanya farları gözlerinizdeki parlaklığı ortaya çıkaracaktır.

YEŞİL VE ELA GÖZLER İÇİN FAR SEÇİMİ

Yeşil ya da ela gözlere sahipseniz kırmızı tonları kullanabilirsiniz. Kırmızı doğal görünüm için abartılı bir renk olduğundan dolayı pembe ailesinden bronz, pas ve maun gibi kırmızımsı tonlarda daha koyu tonlar kullanmanızı önerebiliriz. Gözlerinizdeki rengin patlamasını istiyorsanız patlıcan rengi göz farı tercih edebilirsiniz.