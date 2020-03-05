Gözler yüzün güzelliğini ortaya çıkarır ve herkesin kendine has göz yapısı vardır. Göz ile uyum içinde olan kaşlarınızın doğru, orantılı ve güzel şekil alabilmesi için göz şeklinizi baz alarak işlem yapmanız daha estetik görünmenize yardımcı olacaktır. Böylelikle daha güzel, taze ve dinamik görünüme kavuşmanız kolaylaşacaktır. Peki, göz şekline göre kaş nasıl olmalıdır? İşte kaş tasarımı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Kaşlarınızın yapısı modaya göre değil yüzünüze göre olmalıdır. Kaş şeklinde en önemli etken de gözlerdir. İşte göz şekline göre kaş tasarımı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

YUVARLAK VE BÜYÜK GÖZLERİNİZ İÇİN KAŞ TASARIMI

Büyük ve yuvarlak gözleriniz için uygun bir kaş formu arıyorsanız mutlaka kalın ve hacimli kaşları tercih etmeniz gerekir. İnce kaşlar büyük gözlerinize hoş bir görünüm katmayacaktır. Bu sebeple yoğun, hacimli ve kalın kaşları tercih ederek daha doğal ve daha güzel bir görünüm yakalamanız mümkün.

KÜÇÜK GÖZLERE SAHİPSENİZ

Kaşlarınıza aşırıya kaçmadan kavis vererek göz bölgenize daha aydınlık bir görünüm verebilirsiniz. Kaş konturu yaptırmayı düşünürseniz kaşlarınızın yalnızca uç kısımlarına kavis vererek hafif inceltebilirsiniz.

GÖZ YAPINIZ DÜŞÜKSE

Düşük göz kapaklı kişiler genellikle yorgun ve mutsuz bir ifade görünümü taşıyabilirler. Dolayısıyla göz kapaklarınızı daha yukarı kaldırmak için hafif kalkık ve yumuşak kavisli bir kaş tercihiniz olmalıdır. Gözlerinizin daha yukarıya taşımak için geniş açı kullanmanız daha etkili bir görünüme bürünmenize yardımcı olabilir.

GÖZLERİNİZ BİRBİRİNE YAKINSA

Birbirine yakın gözleriniz için kaşlarınızı başlangıç kısmından daha geri plana çekmenizi öneririz. Böylelikle gözleriniz birbirinden daha uzak, orantılı ve daha genç bir ifade kazanacaktır.