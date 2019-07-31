Gözaltı morlukları pek çok kişide oluşabilen koyu halkalardır. Gözaltı ve çevresine yerleşen bu halkalar rahatsız edici bir görünüme sebep olabilir. Pek çoğumuzun şikayeti olan bu sorunu tek başına kapatıcı ve kremlerle kapatmaya çalışmak yeterli olmayacaktır. işte gözaltı morlukları için maske tarifleri...

Gözaltı morluklarını tetikleyen en büyük etken uyku düzensizlikleri, yetersiz ve dengesiz beslenme, sigara kullanımı, yorucu bir hayat tarzı olabilir. Bu nedenle beslenme düzenimize gerekli özeni göstererek uyku saatimizin önemine dikkat etmeliyiz. Bulduğumuz fırsatlarda vücudumuzu dinlendirmeli, vücudumuzdan yorgunluğumuzu atmalıyız. Gözaltı morlukları kişinin görünümüne bitkinlik ve cansızlık katar. Ayrıca bu koyu halkalar kozmetik kapatıcılarla kapatmaya çalışırken sağlıksız malzemelerle daha da koyu bir görünüme neden olabilir.

GÖZALTI MORLUKLARI HASTALIK HABERCİSİ Mİ?

Gözaltı morarmaları genetik veya beslenme sorunlarından kaynaklansa da bazı hastalıkların habercisi de olabilir. Böbrek hastalıkları, depresyon, sinüzit, demir eksikliği ve karaciğer rahatsızlıklarından da kaynaklanabilir. Eğer bu tarz bir sağlık probleminden şüpheleniyorsanız uzman bir doktor tarafından muayene edilmeniz ve tedaviye başlamanız gerekebilir. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa evde yapabileceğiniz maskelerle gözaltı morlularından kurtulabilirsiniz. İşte gözaltı morlukları için doğal maske tarifleri…

GÖZALTI MORLUKLARINA DOĞAL MASKE TARİFLERİ

ZERDEÇAL, LİMON VE DOMATES MASKESİ

Malzemeler;

1 çay kaşığı zerdeçal

1çay kaşığı domates suyu

1-2 damla limon

Yarım çay kaşığı un

Yapılışı;

Tüm malzemeleri temiz bir kapta karıştırın. Boza kıvamını alan maskeyi gözaltınıza sürün. Ortalama 10 dakika sonra göz çevrenizi soğuk su ile durulayın. Ardından gözaltı bakım kremi uygulayabilirsiniz.

NANE MASKESİ

Malzemeler;

Bir miktar nane

Yarım limon suyu

Yapılışı;

Naneleri püre kıvamına getirin. İçine limonu ekleyip gözaltlarınıza nazikçe sürün. 15-20 dakika sonra temizleyin. Bu maske gözaltlarınıza rahatlama sağlayarak morlukların görünümünü azaltacaktır. Gözaltı morlukları sorunundan kurtulana kadar haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.