Kadın veya erkek birçok kişide yaygın olan gözaltı morlukları, alt göz kapaklarının altındaki koyu halkalar şeklinde ortaya çıkar. Gözaltı çökmeleri veya torbaları da genellikle gözaltı morluklarına eşlik eden bir durumdur ve çoğu zaman daha yaşlı bir görünüme neden olurlar. İşte gözaltı morluklarını engellemek için doğal öneriler…

Gözaltı morluklarının altında yatan en büyük nedenlerden biri yorgunluk ve uykusuzluk olarak düşünülür ancak buna katkıda bulanabilecek birden fazla faktör bulunur. Örneğin, genetik etmenler, yetersiz sıvı alımı, alerjik nedenler, güneşe aşırı maruz kalma, hormonal değişimler, B, C, E ve K vitamini eksiklikleri ve yetersiz sıvı tüketimi gibi nedenler gözaltı morluklarının sebeplerinden bazılarıdır.

Gözaltı morlukları her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın özellikle estetik kayıplara neden olurlar. Bunun için aklınıza kimyasal ürünler kullanmak geliyorsa tüm bunları unutun çünkü gözaltı morluklarını tedavi eden ve onların görünümünü yok eden birçok doğal tedavi yöntemleri bulunur ve kısa sürede görünümlerini ciddi derecede iyileştirir. İşte daha aydınlık göz çevresi için uygulayabileceğiniz doğal öneriler…

SALATALIK

Salatalık gözaltı morluklarını ve şişlikleri tedavi edici özelliği ile bilinen doğal bir üründür. Kozmetik marketlerden aldığınız göz çevresi ürünleri konsantre bir salatalık formundan elde edilen ve çeşitli kimyasalların sıkıştırıldığı ürünlerdir. Bunlara gerek kalmadan evinizde taze salatalık ile gözaltı morluklarını gidermeniz mümkün. Göz çevreniz için orta kalınlıkta bir salatalığı dilimleyin ve buzdolabında soğuması için 15-20 dakika bekletin. Ardından gözlerinize yerleştirin ve 10-15 dakika bekleyin.

MAYDANOZ

Genellikle vitamin eksikliğinden kaynaklanan morlukların tedavisinde C ve K vitamini deposu maydanoz etkili olabilir. Bunun için evinizde hazırlayabileceğiniz maydanoz kremi ile morlukları giderebilir ve sürekli hazırlama derdi olmadan 1 ay dolabınızda saklayarak kullanabilirsiniz. 1 tutam maydanozu robottan geçirin ve 2 yemek kaşığı maydanoz suyu elde edin ardından 1 yemek kaşığı saf vazelini benmari usulü eriterek içerisine maydanoz suyu ve 1 yemek kaşığı aloe vera jelini ilave edin. Bu doğal göz kremi ile gözaltı morluklarınıza kısa sürede veda edebilirsiniz.

GÜL SUYU

Gül suyu cildiniz için kullanabileceğiniz mükemmel bir üründür. Cildi güzelleştirici etkileri ile bilinen gül suyu, gözaltı morlukları için de kullanabilirsiniz. Gül suyunu pamuğa damlatarak gözaltına nazikçe uygulayabilir ya da buz kalıplarına gül suyu dökerek elde ettiğiniz buzu göz çevrenizde gezdirerek gözaltı morluklarının iyileşmesini sağlayabilirsiniz.