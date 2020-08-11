Gözaltı torbaları neden olur, nasıl tedavi edilir?

Gözaltı torbaları neden olur, nasıl tedavi edilir?

Gözaltı torbalarını, stres, uykusuzluk ve yorgunluk gibi bazı nedenler tetiklese de önlem alınmadığı takdirde belirginliği artarak daha ciddi cilt sorunlarına yol açabilir. Gözaltında oluşan bu şişliklerin en kötü tarafı ise daha yorgun ve bitkin bir ifade vermesidir. Ayrıca görünümü bu denli olumsuz etkilemesi son derece rahatsızlık hissi verdiğinden psikolojik etkileri de büyük olabilir. Ancak onları gidermek için geç kalmamak bu sorundan kurtulmanız için size yardımcı olabilir. İşte gözaltı torbalarının tedavisi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Her sabah aynaya baktığınızda gözaltı torbalarınız görünümleri ile çileden çıkarıcı olabilir. Bu nedenle onlardan bir an önce kurtulmanın çözüm yollarını arayabilirsiniz. Genellikle ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olmasalar da kötü beslenme, düzensiz uyku, hormonal değişimler, aşırı ağlama, yaşlanma ve genetik faktörlerden dolayı ortaya çıkabilirler. Eğer gözaltı torbalarınız zaman zaman oluyor ve geçiyorsa bitkisel yöntemleri uygulayarak şişkinliğini giderebilirsiniz. Ancak sürekliliği olan kalıcı gözaltı torbalarına sahipseniz tıbbı ve kozmetik tedavi yöntemleri uygulamak daha iyi sonuçlar verebilir.

NEDEN OLUR?

İlerleyen yaşla birlikte gözaltındaki deriyi destekleyen dokular zayıflar ve kaslarda güçsüzleşme meydana gelir. Bu kayıplar zamanla ciltte sarkmalara hatta göze tampon yapan yağ bezlerinde fıtıklaşma problemlerine neden olabilir. Göz kaslarında yağ bezleri ve dokularda görülen bu değişiklikler gözaltında kabarık, şişmiş gözaltı torbalarına neden olur hatta bazen sıvı birikimi de meydana gelebilir.

GÖZALTI TORBALARI NASIL GEÇER?

Gözaltı torbalarının tedavisinde başarı sağlamak için hangi aşamada olduğu büyük önem taşır. Bitkisel tedavi yöntemleri hafif ve orta aşamadaki torbalar için etkilidir. Ciddi boyutlara ulaşan torbaları gidermek için ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi cerrahi tedavi yöntemleri ilk tercih olmalıdır. işte gözaltı torbalarına uygulanabilecek doğal yöntemler ve yapılabilecek cerrahi tedavi seçenekleri…

GÖZALTI TORBALARINI EVDE GİDERMENİN DOĞAL YOLLARI

SOĞUK KOMPRES

Sabah ve akşam 10 dakika boyunca göz çevresine kompres uygulayın. Soğuk kompres şişliği alır, koyu halkaların giderilmesine ve cildin daha gergin olmasına yardımcı olur.

GÜL SUYU

Gül suyu yalnızca harika kokmakla kalmaz, ciltte büyük ölçüde olumlu etkilere sahiptir. Sıkılaştırıcı özelliğe sahip olduğundan ciltteki gözeneklerin küçülmesine yardımcı tonik olarak kullanılabilir. Makyaj pamuğunu gül suyuna batırın ve ardından ıslanan makyaj pedlerini gözlerinizin üzerine kapatın. Günde iki defa yaklaşık 15 dakika bekletin.

SOĞUK ÇAY POŞETLERİ

Yeşil çay gibi birçok çay, göz çevresindeki kılcal damarları yatıştırmaya yardımcı anti-enflamatuar özeliklere sahip olan antioksidanlar içerir. Soğuk çay poşetlerini kompres yapmak için çay poşetinizi temiz suya batırın ve buzdolabında 30 dakika bekletin. Ardından gözlerinize yerleştirin 10 dakika sonra ılık suyla durulayın.

GÖZALTI TORBALARINI GİDERMEK İÇİN AMELİYAT SEÇENEĞİ

Göz kapağı ameliyatı (blefaroplasti) gözaltı torbalarını gidermek için cerrahi bir operasyondur. Bu tedavi yöntemi ile gözaltındaki hasarlı kısımlar kesilerek torbalar, sarkma ve yağ birikintilerinin giderilmesi sağlanır. Ayrıca bu yöntem ile üst göz kapağı sarkması ve alt göz kapaklarındaki fazlalıklar alınarak birçok göz çevresi problemi ortadan kaldırılabilir.