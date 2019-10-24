Gözaltı torbası nasıl geçer? Bitkisel öneriler…

Gözaltı torbaları kadın-erkek herkeste görülebilen ve kişiye yorgun ve bitkin bir ifade veren cilt sorunudur. Genellikle uyku düzensizliği, beslenme alışkanlıkları, yorgunluk ve strese bağlı olarak kişide daha çok belirginleşebilir. Peki, gözaltı torbası nasıl geçer? İşte bitkisel öneriler…

Zamanla cilt doğal olarak kolejen kaybeder ve incelmeye başlar. Ne yaparsanız yapın genlerinizi değiştiremezsiniz. Genlerimiz ne tür bir cilde sahip olduğumuzu ve yaşlandıkça nasıl görüneceğimizin en büyük belirleyicisidir. Cildiniz için ne kadar dikkatli davransanız da hepimizin er ya da geç yaşlanma belirtileri zamanla meydana gelebilir. Bu belirtileri geciktirmek ve bu izlerin görünümlerini azaltmak bizi mutlu hissettirebilir. Göz çevresi cilde göre daha hassas ve ince bir deriye sahip olduğu için daha erken deforme olabilir. Gözaltı torbaları pek çok kişinin ortak sorunudur. Bu torbalardan nasıl kurtulurum diye düşünüyorsan bitkisel yollarla Gözaltı torbalarını iyileştirebilirsin. İşte gözaltı torbaları için bitkisel öneriler…

GÖZALTI TORBALARI İÇİN BİTKİSEL ÖNERİLER

SOĞUK KOMPRES

Sabah ve akşam günde iki defa olmak üzere 10 dakika boyunca göz çevresine kompres uygulayın. Soğuk kompres şişliği alır, koyu halkaların giderilmesine ve cildin daha gergin olmasına yardımcı olur.

GÜL SUYU

Gül suyu yalnızca harika kokmakla kalmaz, ciltte büyük ölçüde olumlu etkilere sahiptir. Sıkılaştırıcı özelliğe sahip olduğundan ciltteki gözeneklerin küçülmesine yardımcı tonik olarak kullanılabilir. Makyaj pamuğunu gül suyuna batırın ve ardından ıslanan makyaj pedlerini gözlerinizin üzerine kapatın. Günde iki defa yaklaşık 15 dakika bekletin.

SOĞUK ÇAY POŞETLERİ

Yeşil çay gibi birçok çay, göz çevresindeki kılcal damarları yatıştırmaya yardımcı anti-enflamatuar özeliklere sahip olan antioksidanlar içerir. Soğuk çay poşetlerini kompres yapmak için çay poşetinizi temiz suya batırın ve buzdolabında 30 dakika bekletin. Ardından gözlerinize yerleştirin 10 dakika sonra ılık suyla durulayın.