Gözaltındaki yağ bezeleri küçük beyaz benekler şeklinde içi dolgun ve sert bir yapıya sahiptir. Herkeste görülebilen yağ bezeleri göz çevresinde estetik açıdan iyi bir görünüm vermezler. Göz çevresinde oluşan bu benekler bazı hastalıkların habercisi de olabilir. Peki, gözaltındaki yağ bezeleri nasıl geçer? İşte gözaltındaki yağ bezelerinden kurtulmanıza yardımcı olacak bitkisel çözümler...

Gözaltındaki yağ bezeleri kolestrolden kaynaklanacağı gibi aşırı yağlı yiyeceklerin etkisi ile ciltte artış gösterebilirler. Göz çevresinde sıklıkla karşılaşılan yağ bezeleri genellikle sarı ve beyaz renklerde oluşmaktadır. Bu bezeler yapısal nedenlerden kaynaklanacağı gibi çok fazla kapatıcı ve yağ bazlı kremlerin kullanımı da bezelerin oluşmasına neden olabilir. Yağ bezeleri başta göz çevresinde olmak üzere vücudun her yerinde oluşabilir. Göz çevresi hassas ve ince bir yapıya sahip olduğundan dolayı sıkmak son derce sakıncalı olabilir. Sıkıldığı taktirde enfeksiyon ve göz çevresinde tahrişe neden olmaktadır. Peki, göz etrafındaki yağ bezeleri nasıl geçer? İşte yağ bezelerine savaş açan doğal besinler…

GÖZ ETRAFINDAKİ YAĞ BEZELERİNİN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

– Gözaltındaki yağ bezlerinin başlıca nedeni kolestrolden kaynaklı olabilir. Bu nedenle tükettiğiniz gıdalara dikkat etmek gerekir. Aşırı yağlı yiyecekler, çay. Kahve gibi besinleri dozunda tüketmek gerekir.

– Uyku düzensizliği yağ bezelerinin oluşmasına ve artasına neden olabilir.

– Yağ bezleri stres kaynaklıda oluşabilmektedir. Stres ve endişeden uzak durmak gerekmektedir.

– Su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

GÖZALTINDAKİ YAĞ BEZELERİ İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

SARIMSAK

Sarımsak mikrop kırıcı ve antibiyotik etkisi ile bezelerin yumuşamasını ve iyileşmesini sağlar. 1 diş sarımsak ile 1 adet karanfili havanda ezin. Gözaltındaki yağ bezelerine sürüp 20 dakika sonra ılık su ile yıkayın. Her gün düzenli olarak iyileşene kadar yapabilirsiniz.

LAVANTA KÜRÜ

1 tatlı kaşığı lavanta ile 1,5 su bardağını 15 dakika bir cezvede kaynatın. Her gün akşam yemeğinden 1-2 saat önce süzdüğünüz lavanta çayını için. 15 gün düzenli olarak kürü içmeye devam edin ve 15 günün sonunda tekrar ederek 45 gün bu çayı içtiğiniz takdirde yağ bezeleri kaybolacaktır.

PATATES

Bir adet haşlanmış patatesi ezin daha sonra ince bir bezin içine koyarak yağ bezelerinin üzerinde 10-15 dakika bekletin ve ardından durulayın. Bu tarifi 2 günde 1 uygulamalısınız.

Tüm uygulamalara rağmen geçmeyen yağ bezelerini lazer tedavisi ile yok etmeniz mümkündür.