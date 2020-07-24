Gözenekleri sıkılaştıran maske ve peeling tarifleri…

Cildi dış etmenlere karşı koruyucu özelliğe sahip olan gözenekler yağ bezleri ve kıl köklerinin açıldığı küçük deliklerdir. Gözeneklerde cildin doğal yağlanması sonucu ortaya çıkan sebum üreten küçük yağ bezleri bulunur ve bu bezler aşırı ya da az yağ üretiminde bulunabilirler ancak her iki durumda da, gözenekler daha büyük görünebilir. Bu tip cilt sorunları ile baş etmenin yolu ise maske ve peelinglerdir. İşte mutfağınızda bulunan malzemelerle gözenekleri sıkılaştırmada etkili maske ve peeling tarifleri…

GÖZENEKLERİN GENİŞLEME SEBEBİ NEDİR?

Gözenekler sağlıklı bir şekilde oksijeni içine hapsettiklerinde cilt daha canlı, parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur. Cilt sağlığınızı korumak için tıkanan gözeneklere müdahale edilmeli ve derinlemesine temizliği sağlanmalıdır.

Geniş ve belirgin gözenekler; genetik faktörler, UV ışınlarına maruz kalma, kirli hava ve sigara kullanımı gibi nedenlerden dolayı yüzde normalin dışında daha belirgin görünebilirler. Ayrıca her gün temizliği yapılmayan ciltte yağ ve bakteri birikerek gözeneklerin genişlemesine neden olur. Cilt temizliğine gerekli önem verilmeli ve özellikle gözeneklerin hava almasını engelleyen makyaj kalıntılarının cilde zarar vermesi önlenmelidir.

GÖZENEKLERİN GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTAN MASKE TARİFLERİ

YUMURTA BEYAZI VE LİMON MASKESİ

Bu maske gözeneklerinizi sıkılaştırmak ve görümlerini en aza indirmek için oldukça etkilidir. Limon suyu özellikle yağlı ciltlerde büzücü etkiye sahiptir ancak hassas ciltlerde ciltte yanma hissine neden olabilir. Eğer hassas bir cilde sahipseniz limonu daha az miktarda kullanabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

* Yumurta beyazı ve yarım limon suyunu çırpın.

* Önceden temizlediğiniz cildinize bir fırça yardımı ile maskeyi uygulayın. Göz çevresi ve dudak kenarlarınıza sürmekten kaçının.

* Maskenizin kurumasını ve bekleyin ve ardından ılık su ile durulayın.

PORTAKAL VE ALOE VERA MASKESİ

Portakal c vitamini açısından zengin bir meyvedir ve dışarıdan cildinize uyguladığınızda şaşırtıcı etkiler sağlar. Aynı zamanda içeriğindeki alfa hidroksit asitler gözeneklerinizin zamanla sıkılaşmasına ve kapanmasına yardımcı olur.

Aloe vera birçok cilt sorunu için kullanılan mükemmel bir jeldir. Cildinizi arındırır, canlandırır ve bakımını sağlar.

NASIL YAPILIR?

* Bir adet portakal suyunu sıkın ve hafifçe ısıtın.

* Bir yemek kaşığı aloe vera jelini ısınmış portakal suyuna ilave edin ve cildinize yayın.

* Bu şekilde 20 dakika bekleyin ve yıkayın.

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI PEELİNG TARİFİ

KARBONAT, ELMA SİRKESİ VE LİMON SUYU

Gözeneklerinizin boyutlarını küçültmek ve temizliğini sağlamak için bu peelingi uygulayabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

* 1 tatlı kaşığı karbonatın içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin.

* Elde ettiğiniz karışımla nazikçe cildinizi ovun.

* Kuruduğunda cildinizi ılık su ile yıkayın.

* Eğer hassas ve kuru bir cilde sahipseniz 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ilave edin ve böylelikle cildinizin tahriş olmasını engelleyebilirsiniz.