Gözleri büyük göstermenin yolları nelerdir?

Gözlerinizi olduğundan daha büyük göstermek için estetik operasyonlara gerek olmadığını herkes muhtemelen biliyordur. Makyajın sunduğu küçük hileler yardımıyla daha iri ve baktığı yerde daha çok dikkat çeken büyük gözlere kavuşmanız mümkün. İşte gözleri büyük göstermenin yolları...

Cilt bakımı denildiğinde göz çevresini her ne kadar atlasak da gözlerinizi büyük göstermeniz için ilk olarak göz çevresi bakımı uygulamanız gerekebilir. Gözaltında oluşan koyu halkalar gözlerinizin yorgun ve daha küçük görünmesine neden olabilir. Bu nedenle göz çevrenizin daha aydınlık olmasını sağlamanız gerekebilir.

GÖZLERİ DAHA İRİ GÖSTEREN MAKYAJ HİLELERİ

AYDINLANMIŞ GÖZ ÇEVRESİ

Ne yaparsanız yapın koyu halkalar peşinizi bırakmıyorsa ten renginize uygun bir kapatıcı ile göz çevrenizi aydınlatarak gözlerinizin daha belirgin olmasını sağlayabilirsiniz.

KIVRILMIŞ KİRPİKLER

Kirpikleriniz istemediğiniz kadar düz olabilir hatta maskara kullanmanıza rağmen istediğiniz kirpiklere ulaşamayabilirsiniz. Kirpik kıvırıcısı yardımı ile kirpiklerinizi kaldırabilir ve gözlerinizin daha geniş ve açık görünmesini sağlayabilirsiniz.

GÖZ KALEMİ KULLANIMI

Gözlerinizin daha büyük görünmesini istiyorsanız göz pınarınıza koyu renkli kalemler asla çekmeyin. Alt kirpiklerinizin dış kısımlarına kalem çekebilir iç kısmına da beyaz bir kalem kullanarak gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz.

KAŞLAR

Kaşlarını bir adım öne çıkarak gözlerinizle daha mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz. Bunun için kaş kemiğinize aydınlatıcı uygulayarak daha parlak gözlere kavuşabilirsiniz.

NUDE RUJLAR

Ten renginize uygun nude bir ruj kullanmak gözlerinizin daha çok belirginleşmesini sağlar.