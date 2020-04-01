Gri saç cilası nasıl yapılır?

Saçlarınızı boyadıktan sonra saçlarınızdaki renk geçişlerini yumuşatmak, çiğ saç rengi, baljay ve röfle sonrası saçlarınızdaki renk geçişlerinin daha iyi durması için saç cilası kullanılır. Kuaförlerin pek çoğu cila işlemi yaparken aynı yöntemi kullanırlar. İşte gri saç cilası için yapmanız gerekenler…

Saçlarınızı boyadıktan sonra tüm hatalarını kapatan ve saç renginizin daha doğal ve hoş durmasını sağlayan saç cilası yapımı için öncelikle gri saç boyasından iki çubuk kraker boyutunda sıkın. Az miktar saç kremi, bir yemek kaşığı %6'lık oksidan ve bir bardak suyu bir kabın içerisinde karıştırın. Cila yapımının en önemli püf noktası sulu bir karışım hazırlamaktır. Eğer elde ettiğiniz karışım koyu olursa saç renginizin değişmesine neden olabilir. Hazırlamış olduğunuz karışımı saçınızda 10-15 dakika beklettikten sonra durulamalısınız.

Bir diğer yöntem ise;

Saç renginizde ya da saçınızı boyamak istediğiniz gri renkte bir saç boyasını bir kabın içine alın ve üzerine bir çay bardağı ılık su ilave edin. Saçınızın uzunluğuna göre boya miktarını azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Örneğin orta boy saçınız için yarım tüp boya yeterli gelir. Aynı şekilde sulu bir kıvam hazırlayarak içine bir miktar saç kremi ekleyin. Özellikle saçlarınızdaki açık renk tonlarına uygulayın ve 25-30 dakika beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın.