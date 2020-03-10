Diş hekimliğinde gelişen estetik ve restoratif maddelerin gelişerek hastaların birçok diş sorununu ortadan kaldırabilir ve böylelikle diş yapısındaki şekil bozuklukları, renk ve pozisyon farklılıkları kolaylıkla tedavi edilebilir. Gülüş estetiği bu tip diş sorunlarını ortadan kaldırmak için büyük görev üstlenir. Peki, gülüş estetiği nedir, nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Sağlıksız ve kötü görünen dişlere sahip olmak bireylerde psikolojik rahatsızlıklara kadar birçok büyük sorunlara neden olabilir. Gülüş estetiği dişlerinizle ilgili birçok soruna çözüm olabilir. İşte gülüş estetiği ile ilgili merak edilenler… Gülüş estetiği nedir, nasıl yapılır?

GÜLÜŞ ESTETİĞİ NEDİR?

Gülüş estetiği kişilerin diş sorunlarını ortadan kaldırmanın yanı sıra dudakların şekillenmesine kadar gidebilen bir tedavi yöntemidir. Gülüş tasarımı ile diş etlerindeki sorunlar giderilerek normal bir görünüm kazanılır. Dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları, kırılma, çatlamalar tedavi edilerek kişilerin yüz hatlarına uygun dişler tasarlanır.

GÜLÜŞ ESTETİĞİNDE HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ BULUNUR?

* Zirkonyum ya da porselen kaplamalar

* Diş beyazlatma

* İmplant

* Dudak konturlerinin şekillendirilmesi

* Pembe estetik

* Ortodontik tedaviler

* Bonding

* Lamina porselen

GÜLÜŞ TASARIMI NASIL YAPILIR?

Gülüş tasarımı ile dişlerindeki sorunları ortadan kaldırmak için öncelikle hastanın diş hastalıkları ve ağız yapısı ile ilgili bilgilendirilmeleri gerekir. Dişlerde oluşan estetik ve sağlık sorunlarının listesi çıkarılarak ilerde dişlerde oluşabilecek sorunlar hakkında her şey belirlenerek tedavi yöntemi seçilmelidir. Hastada diş eti ve diş sorunları şikayeti varsa birkaç hafta gibi kısa sürede sonuç alınabilir ancak ortodontik bir tedavi planlandıysa bu işlemin uygulanması 6 aydan daha fazla zaman alabilir.