Güneş lekeleri nasıl geçer?

Güneş güçlü bir D vitamini kaynağı olsa da zararlı etkileri göz ardı edilmemeli... Bilinçsiz güneşlenmenin; kırışıklık ve lekelerin yanı sıra cilt kanserini de tetiklediği unutulmamalı.

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Dr. Eylem ACAR

Nemlendirip besleyin

Tüm yaz mevsimi boyunca cildi içten ve dıştan koruyup, beslemek gerekiyor. Şemsiyeler, ince giysiler, yüksek koruma faktörlü kremler, geniş şapkalar ve doğru zamanlarda alınan güneş banyosu, cildinizin sağlığını korumaya yardımcı olacaktır… Bunun yanı sıra bol su içmeli ve cildi kaliteli nemlendiricilerle nemlendirmeli, cilt doktorunuzun önerdiği profesyonel uygulamaları yaptırmalısınız.

Nelere dikkat edilmeli?

Öğle saatlerinde yapılan güneş banyosu, cildin tepki göstererek kızarmasına, yanmasına ve özellikle cilt alt yapısında tahribata sebep olur, bu da erken yaşlanma belirtilerinin görülmesiyle sonuçlanır. Cildin bağışıklığını artıran, nemlendirip, besleyen ‘ışıltı liftingi’ şeklindeki vitamin enjeksiyonlarının cilt doktorunuz tarafından yapılması hem leke oluşumunu önler, hem var olan lekenin açılmasını sağlar.

15-20 dakika yeterli

Bağışıklık sistemi ve kemik sağlığına etkisi olan D vitamini gibi son derece mühim bir vitaminden güneş sayesinde faydalanabiliyoruz. Ortalama 15-20 dakika sabah saatlerinde alınan güneş, bedenin günlük D vitamini ihtiyacını karşılar. Fakat mutlaka cildi korumak gerekiyor. Güneşin zararlı ışınları, cildin yıkıma uğramasına neden oluyor. Sabah 10.00 ila 16.00 saatleri arasında korumasız yapılan güneş banyosunun, faydadan çok zararı var.