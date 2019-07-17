Güneş lekeleri genetik yatkınlıklardan ötürü oluşabileceği gibi yanlış güneşlenmelerden ötürü de gerçekleşebilir. Estetik açıdan hoş görünmeyen bu lekeler zamanla çoğalıp büyüyebilirler. Özellikle yaz aylarında giydiğimiz kıyafetler ile daha çok meydana çıkan bu lekelere karşı tedbir alınmalıdır. İşte güneş lekesi için doğal ve bitkisel yöntemler...

Tatil sezonunun da açılması ile hepimiz daha çok bronzlaşmak, güneşlenmek istiyoruz fakat uzun süre koruyucu kullanmadan güneşe maruz kalmak cildimizde lekelerin oluşmasına ve zamanla renklerinde koyuluğa ve iriliğe sebep olmaktadır. Bu nedenle güneş altında öğlen 12-3 arası güneşlenmemek lekelerin belirginleşmesini önleyebilir. Güneş ışınlarının yararlı olduğu saatlerde vücudun aynı zamanda D vitamini ihtiyacını karşılamak hem cildimize hem de vücudumuza iyi gelmektedir. Cildimiz için güneşe çıkmadan önce mutlaka koruyuculara ihtiyaç duyar. Özelikle çocuklara 50 faktör koruyucu sürmek çocuklarda oluşabilecek yanık hasarlarını da büyük oranda yarıya indirecektir. Deniz, kum ikilisine mutlaka koruyucu kremlerimizi ilave etmemiz gerekir.

GÜNEŞ LEKESİNE KARŞI DOĞAL BAKIM ÖNERİLERİ

İstenmeyen güneş lekeleri günden güne rahatsızlık verir. İşte bu güneş lekelerinden kurtulmak için doğal ve bitkisel yöntemler şöyledir.

1.LEKELERE SON DOĞAL MASKE TARİFİ

Bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı vazelin, yarım patates suyu, bir yumurta kabuğu (temizlenmiş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş) Tüm bu malzemeleri temiz bir kapta karıştın ve yüzünüze sürün. 25 dakika cildinizde beklettikten sonra ovarak çıkarılabilir. Ardından güneş kremi sürebilirsiniz.

2.LEKE MASKESi

Bir Yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı içme suyu, yarım limon. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra cildinize hafifçe masaj yaparak sürün beş on dakika sonra durulayın. Ardından yarım limon suyunu bir yemek kaşığı bal ile pamuk yardımı ile cildinize sürün ve yirmi dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

MEDİKAL İLE LEKELERDEN KURTULMA

Son yıllarda lazer teknolijisi sıklıkla kullanılmaktadır. Lazer günümüzde çatlaklardan lekelere hatta dövme sildirme işlemlerinde bile kullanılmaktadır. Etkili olan bu sistem dermotoloji uzmanları tarafından profesyonelce uygulanmalıdır. Aynı zamanda piyasada leke giderici kremler sıklıkla karşımızda çıkmakta fakat doğal yöntemler hem etkili hem de güvenilir yöntemlerdir.