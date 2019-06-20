Güneş lekesi nedir? Güneş lekeleri nasıl geçer?

Güneş lekeleri genetik bir faktör olmasının yanı sıra yanlış güneşlenme de ciltte leke oluşumunu hızlandırır. Çoğumuz yaz aylarının gelmesini sabırsızlıkla bekleriz. Deniz, kum, güneş sıcak havaların olmazsa olmazıdır. Güneşin cildimize faydaları kadar zararları da vardır. Güneş lekeleri güneş,in kötü yanlarından biridir. Bu haberimizde size güneş lekelerinden kurtulmak için tüyolar vereceğiz.

Yaz gelince hepimiz tatil hayalleri kurarız. Dinlenmek, eğlenmek, güneşlenme fikri çoğumuzu mutlu etmeye yeter. Bikinilerimizi giyinmenin hayali ile spor yaparız, alışverişimizi yaparız fakat bronzlaşmak adına kendimizi koruma altına almayı ihmal ederiz. Daha hızlı bronzlaşmak için düşük faktörlü güneş kremleri kullanarak vücudumuzda kahverengi lekelerin oluşmasına sebebiyet veririz. Bu lekeler vücudumuzda maalesef kalıcı bir hale gelir. Güneş altında fazla kalmak cildimizde leke oluşturarak cildimizin nem dengesini bozup aynı zamanda kurumasını sağlar. Sonbaharın gelmesiyle birlikte lekeler kendini belli eder ve genelde bu dönemlerde lekeler için çareler aramaya başlarız. Güneş bizim enerji ve mutluluk kaynağımızdır. Vücudumuzun D vitaminine olan ihtiyacı da cabası… Bronzlaşmak cildimizde koyulaşmanın dışında hiçbir fayda sağlamaz geri dönüşü bize çoğumuzun hoşlanmadığı güneş lekeleri olarak geri döner.

Güneşlenirken daha fazla bronzlaşmak adına kimimiz farklı yöntemler kullanarak ileride can sıkıcı bir görünüm kazanabilirz. Bu nedenle güneşte doğru zamanda, koruyucularla güneşlenmek doğru bir yöntem olacaktır. Cilt sorunlarını gidermede pek çok ürünler kullanmaktayız aynı şekilde güneş lekelerini rengini en aza indirmek için yapacağımız bir takım maske ve peelinglerde mümkündür. Sıkça sorulan güneş lekelerinden kurtulma yöntemlerine gelirsek;

GÜNEŞ LEKESİ NASIL GEÇER?

Limon , yumurta , kil ve toz tarçın… Tüm bu malzemelerden yalnızca bir çorba kaşığı kullanmalıyız. Yumurta yalnızca akı olmalıdır.Tüm bu malzemeleri homojen bir kıvama getirerek cildimize uygulayıp 15 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın. Limon ve sodayı tonik haline getirerek de lekelerden kurtulabiliriz.

Evde uygulayacağınız maskeler dışında güzellik uzmanlarının yapacağı bir takım uygulamalarla bu sorunu yok denecek kadar azaltabilirsiniz.