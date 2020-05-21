Güneş sivilceleri nasıl geçer?

Yaz aylarında güneş ruhunuzu ve cildinize iyi gelir ancak halk arasında söylenenin aksine güneş sivilceleri tedavi etmez aksine çok fazla güneşlenmek ciltte sivilce oluşumunu tetiklemeye neden olur. Özellikle sık sık akne sorunu yaşayanlar aşırı güneşten kaçınmalıdırlar. Peki, Güneş ile beraber oluşan sivilceler nasıl geçer?

Güneş ışığı bedenimiz ve zihnimiz için canlandırıcı etkiye sahiptir. D vitamini ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılamasının yanı sıra sağlıklı kemiklerin gelişimi gibi vücudumuzdaki birçok hayati süreç için gereklidir. Araştırmalara göre güneş ışığı eksikliğinde insanların depresyona veya mevsimsel duygu bozukluğu sorunu yaşadığı gözlemlenmiştir. Güneş ışınlarına aşırı maruz kalmak yarardan çok her zaman zarar vericidir. Özellikle sivilceye yatkın kişilerin güneşin altında saatlerce kalması sivilcelerinin daha çok artmasına neden olabilir. Güneş cildi ve sivilceleri kurutur böylelikle cilt kaybettiği nemi yerine koymaya çalışırken daha fazla sebum üreterek sivilce oluşumuna neden olabilir. Güneş sivilcelerinde korunma yöntemleri oldukça basittir. İşte güneş sivilcelerinden kurtulmak için bazı ipuçları…

GÜNEŞ SİVİLCELERİNDEN NASIL KURTULABİLİRİZ?

– Sivilceye eğilimli ciltler mutlaka aşırı güneşlenmekten kaçınmalıdır. Güneş yağı kullanımına dikkat edilmeli yüksek koruma faktörü içeren ancak fazla yağ içermeyen losyon, krem ve koruyucular kullanılmalıdır.

– Kullanılan koruyucunun etkili olması için güneşe çıkmadan 30 dakika önce ve 30 faktör ve üzeri kullanılması gerekebilir.

– Koruyucu ürünlerin yanı sıra şapka ve koruyucu giysiler giyilmelidir.

– Yaz aylarında ciltte oluşan kurumalara karşı mutlaka nemlendirici kullanılmalıdır. Cildinize ıslakken uygulamak mantar oluşumuna neden olabilir bu nedenle kuru cildinize uygulamanız gerekebilir.