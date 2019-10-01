Yaz mevsiminin gelmesi ile mükemmel bir tatil, dinlenmemizi ve güneşin tadını doyasıya çıkarmamızı sağlar. Güneşin vücudumuz için mükemmel faydalarının yanı sıra, yaz sezonunun açılması ile güneşe aşırı maruz kalmak, ciltte yanıklara ve lekelenmelere neden olur. Peki, güneş yanığı izi nasıl geçer?

Bir yandan d vitamini ihtiyacımızı karşılarken diğer yandan bronz bir ten bize kendimizi harika hissettirebilir. Mutluluk verici güneş ışınlarının vücudumuza olumlu etkileri vardır. Yoğun bir şekilde güneş altında kalmak ise güneş yanığı izlerine, vücudun çeşitli bölgelerinde lekelenmelere ve aşırı güneşlemenin neden olabileceği bazı hastalıkların yaşanmasına neden olabilir. Derinin erken yaşlanmasına, kırışıklık izlerinin hızlanmasına neden olurken deri kanseri hastalıklarına yakalanma riskini arttırabilir. Güneş yanığının nedeni deri tabakasına aşırı derecede güneşin UVB ışınlarının etkileşimi ile ciltte kızarıklık ve şişlikler görülebilmesi ile gerçekleşir. Özellikle açık tenli kişiler güneşe ışınlarına karşı daha fazla önlem almalıdır. Peki, güneş yanığı izi nasıl geçer? Güneş yanığının belirtileri nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler…

GÜNEŞ YANIĞININ BELİRTİLERİ

– Kızarıklık ve ciltte su toplaması

– Derinin normalden sıcak olması ve deride gerilme hissi

– Kısa sürede ciltte pul pul dökülmeler

– Öğlen 12-3 arası mümkünse güneşe çıkmamak gerekir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu bu saatlerde gölge alanlar tercih edilmelidir. Özelikle çocuklar daha hassas olduklarından dolayı güneşe fazla maruz kalmamalıdırlar. Güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce mutlaka koruyucu en az 30 faktör güneş kremleri kullanmalısınız.

GÜNEŞ YANIĞINA NASIL MÜDAHALE ETMELİYİZ?

– Güneş yanığı için düzenli olarak günde üç kere nemlendirici kremler kullanabilirsiniz.

– Soğuk su ile duş almak rahatlatır ve yanık hissini azaltabilir.

– Yanan deride 2-3 gün sonra soyulmaya başlar.

– Deride su toplaması oluşuyor ise sağlık kuruluşuna başvurup tedavi edilmesi gerekebilir.

– Bol bol su içmek hastalıkların önüne geçmektedir.