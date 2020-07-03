Güneşe aşırı maruz kalanların vücudunda aşırı yanma sonucu acı ve sızlamalar meydana geliyor. Bronz tene ulaşmak için saatlerce yanmanın ardından en kötüsü de vücutta soyulmalar meydana geliyor. Bu soyulmalardan şikayetçi olan pek çok kişi bir çözüm yolu arıyor. Peki, güneş yanığı soyulmasına ne iyi gelir?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kendini plajlara atanlar güneşlenmenin tadını çıkarırken bir yandan da güneş yanıkları ile başını derde sokuyor.

Güneşlenerek elde edilen doğal bir bronz ten çekici olsa da çoğu zaman tehlikelidir. Genellikle insanlar güneşe aşırı derece maruz kalmanın cilt kanseri riskini arttırdığını ve bundan kaçınması gerektiğini bilse de ne yazık ki yine de göz ardı edebiliyorlar.

NE KADAR GÜNEŞLENMELİYİZ?

D vitaminin yüzde 80'i güneş ışınlarından karşılanmaktadır. Her gün 10-15 dakika güneşlenmenin insan sağlığına birçok faydası bulunur. Özellikle gelişim çağındaki çocukların güneş ışınlarından yeteri kadar yararlanması gerekir.

CİLDİN SOYULMASI SAĞLIKLI MIDIR?

Aşırı güneşlenme cilt sağlığını da olumsuz etkiler. Cildin farklı katmanlarının etkilendiği, düzensiz yara iyileşmesi ve ciltte lekelenmelere neden olur. Bu nedenle güneş yanığından sonra cildin soyulması cildin temizlendiği, ölü derilerden arınması olarak düşünülmemelidir. Cildin soyulması güneş yanığından dolayı meydana gelir. Bunu önlemek için güneş yanığına karşı önlem alınması yeterli olacaktır.

GÜNEŞLENMENİN ARDINDAN SOYULMAYA NE İYİ GELİR?

Önlem almanıza rağmen soyulma başlarsa soğuk bir duş alarak soyulmanın önüne geçebiliriz. Yaklaşık olarak 1 hafta içinde soyulmalar ortadan kalkacaktır. 1-3 hafta peeling işlemlerinden uzak durmanız gerekir. Cildinizde eğer kabuklanma meydana geldiyse elinizle müdahale etmeyin ve düzenli olarak nemlendirici uygulayın.