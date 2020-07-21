Güneş yanıkları için maske tarifleri…

Soğuk ve rüzgarlı günlerin ardından yazın gelmesi ile birlikte tatilin tadını çıkarmak isteyenler kendini deniz, kumsal ve güneşe teslim ederek harika zaman geçirebilirler. Ancak havuzda ve denizde aşırı vakit geçirenler için yaz tatili güneş yanıklarının verdiği rahatsızlıklarla başlarını derde sokmalarına neden olabilir. İşte güneş yanıklarına özel maske tarifleri...

Güneşe aşırı maruz kalmak cilt yanıkları ve cilt lekelerini beraberinde getirir. Bu nedenle özellikle uzun yaz tatillerinde güneşe çıkmadan en az 20-30 dakika önce güneş koruyucu kremin uygulanması gerekir. Bunun yanı sıra şapka, cildinizi korumanız için ince giysiler giymeniz cildinizi korumaya yardımcı olacaktır. Önlem alınmadığı takdirde ciltte su toplaması, kızarmalar, yanma hissi gibi bazı sorunlar yaşanabilir ve hatta acil müdahale gerektiren büyük problemlerin yaşanması söz konusu olabilir.

Cildinizi zarar vermeden sağlıklı bir şekilde güneşlenmek için güneş koruyucu kullanarak güneşte 20 dakikayı geçmeyecek şekilde güneşlenmeye özen gösterilmelidir. Yazın tadını çıkarmak ve E vitamini ihtiyacınızı karşılamak için sağlıklı bir şekilde güneşlenmenizde fayda vardır çünkü güneş yanıkları hem cildinizi hem de tatilinizi berbat etmenize neden olabilir. Peki güneş yanıklarını gidermek için neler yapılabilir? İşte aşırı derecede güneşe maruz kalanların kolaylıkla yapabileceği iyileştirici ve yatıştırıcı doğal maske tarifleri…

GÜNEŞ YANIKLARINI RAHATLATAN MASKE TARİFLERİ

ALOE VERA MASKESİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı aloe-vera jeli

1 yemek kaşığı bal

NASIL UYGULANIR?

Malzemeleri birleştirin ve yüzünüze ya da güneş yanığı olan diğer bölgelerinize sürün. Aloe vera yanmış bir cilt üzerinde anti-enflamatuar oluşturur ve yanıklar için en sık kullanılan maskelerden biridir.

PATATES MASKESİ

MALZEMELER

3 adet patates

Yarım çay kaşığı bal

2-3 damla limon suyu

NASIL UYGULANIR?

Patatesleri rendeleyin limon ve balı da ilave ederek karıştırın ve cilt yanıklarınızın üzerine sürerek 20 dakika bekleyin ve cildinizi bol su ile nazikçe durulayın.