Güneşlenme sonrası cilt bakım önerileri…

CİLDİNİZİN SERİNLETMEK İÇİN DUŞ ALIN
Yüzme havuzlarındaki klor, denizden gelen tuzlu su, güneş ışınlarının vücudu daha çok etkilemesine ve cildin kurumasına neden olur. Aynı zaman da güneşlenme esnasında sürülen güneş koruyucuları da cildinizin nem dengesinde farklılıklar yaşanmasına neden olur. Güneşlenme sonrası cildinizi kurutacak sabun ve tahriş edecek keseleme işleminden uzak durun. Duş alarak cildinizi serinletin ve ardından vücudunuza duşun verdiği nemi nemlendirici yardımı ile cildinize hapsedin.
PEELİNG YAPMAKTAN KAÇININ
Güneşlenme esnasında cildinizde rüzgar ve kumun hakim olduğu doğal peeling yapabilirsiniz. Bu nedenle cildinizin pul pul dökülmesine neden olacak peeling işleminden mutlaka kaçınmanız gerekir. Aksi takdirde cildinizin yıpranmasına ve tahrişe neden olabilirsiniz. Cildinizi temizleyici yardımı ile nazikçe temizleyerek güneş koruyuculardan arındırabilirsiniz.
SAÇLARINIZIN KURUMASINI VE KABARMASINI ENGELLEYİN
Her plaj keyfiniz kuru ve kabaran saçlarla son buluyorsa bunu önlemek için saç nemlendirici spreylerden faydalanabilirsiniz. Böylelikle saçlarınızı plajdaki zararlı etkilerden koruyabilir ve elektriklenmesini engellemiş olursunuz. Plaj sonrası saçlarınızı nemlendirici spreyden arındırmak için saçlarınızın kökten uca yıkanmasını ve temizlenmesini sağlayın.