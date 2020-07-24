Güneşlenme sonrası cilt bakım önerileri…

Güneş, kum, klor ve tuzlu su hepsi kış boyunca hayal ettiğiniz ancak cildin maruz kaldığı sert koşullardır. Buna rağmen pek çok kişinin yaz tatilini iyi bir şeklide geçirmeleri için güneş koruyucularını düzenli kullanmak ve gerekli özeni cilde göstermek gerekir. Peki yaz tatilinin tadını çıkarırken cildimizi nasıl koruma altına alabiliriz? İşte güneşlendikten sonra yapmanız gerekenler…

CİLDİNİZİN SERİNLETMEK İÇİN DUŞ ALIN

Yüzme havuzlarındaki klor, denizden gelen tuzlu su, güneş ışınlarının vücudu daha çok etkilemesine ve cildin kurumasına neden olur. Aynı zaman da güneşlenme esnasında sürülen güneş koruyucuları da cildinizin nem dengesinde farklılıklar yaşanmasına neden olur. Güneşlenme sonrası cildinizi kurutacak sabun ve tahriş edecek keseleme işleminden uzak durun. Duş alarak cildinizi serinletin ve ardından vücudunuza duşun verdiği nemi nemlendirici yardımı ile cildinize hapsedin.

PEELİNG YAPMAKTAN KAÇININ

Güneşlenme esnasında cildinizde rüzgar ve kumun hakim olduğu doğal peeling yapabilirsiniz. Bu nedenle cildinizin pul pul dökülmesine neden olacak peeling işleminden mutlaka kaçınmanız gerekir. Aksi takdirde cildinizin yıpranmasına ve tahrişe neden olabilirsiniz. Cildinizi temizleyici yardımı ile nazikçe temizleyerek güneş koruyuculardan arındırabilirsiniz.

SAÇLARINIZIN KURUMASINI VE KABARMASINI ENGELLEYİN

Her plaj keyfiniz kuru ve kabaran saçlarla son buluyorsa bunu önlemek için saç nemlendirici spreylerden faydalanabilirsiniz. Böylelikle saçlarınızı plajdaki zararlı etkilerden koruyabilir ve elektriklenmesini engellemiş olursunuz. Plaj sonrası saçlarınızı nemlendirici spreyden arındırmak için saçlarınızın kökten uca yıkanmasını ve temizlenmesini sağlayın.