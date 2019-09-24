Kumsal, güneş ile yazın tadını çıkarırken saçlarımızda oluşan dalgalar harika görünebilir. Ancak tatil sonrası kuru ve yıpranmış saçları eski ihtişamına getirmek için özel bir işleme ihtiyaç vardır. Saçlar genellikle en son planda kalsa da özelikle tatil sonrası geniş ölçekli bir bakım ister. İşte güneşten yıpranan saçlara bakım önerileri…

Cildimizi güneşten korurken saçlarımızı pek çoğumuz ihmal ederiz. Ancak saçlar ve saç derisi aynı şekilde güneşten yanarak saçlarda yıpranmalara neden olabilir. Tüm bunların üzerine denizdeki tuzlu su, havuzun klorlu suyu saçlarda besinleri hızla öldürecektir. UVA ve UVB ışınlarının zarar görmesi saç miline nüfuz eder ve kısa bir süre boyunca saçın hafiflemesine neden olsalar da, kaçınılmaz olarak uzun vadade donuklaşmaya, kırılmalara ve uçlarının yıpranmasına neden olurlar. Yaz tatili öncesi saçlar için önlem almak gelebilecek zararı en aza indirmenize yardımcı olur. Saçları deniz ve havuz sonrası arındırmak ve çok fazla güneş altında zaman geçirmemek gerekir.

Güneşin bize sunduğu birçok faydası vardır fakat çok fazla güneşe maruz kalmak cildin ve saçların kurumasına neden olur. Güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce en az 30 faktör koruyucu sürülmelidir ve her sudan çıkıldığında tekrar tazelenmelidir. Aksi takdirde kırışıklık ve lekelenmelere davetiye çıkarabilir. Güneş ve deniz sonrası cildin kaybettiği nem geri kazanılmalıdır. Nem içeriği yoğun nemlendiriciler hem saç hem de cilt için idealdir. Peki, kuruyan saçlar nasıl canlandırılır? İşte güneşten yıpranan saçlara bakım önerileri…

SÜT VE BAL MASKESİ

Malzemeler;

Bir fincan süt

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı;

Süt ve balı bir kasede karıştırın. Saçlarınıza dipten uca sürün. Bone veya streç film ile saçınızı sarın. 15 dakika sonra şampuanlayın ve durulayın.

AVAKADO VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Malzemeler;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı avakado

Yapılışı;

Ezdiğiniz avakadonun içerisine bal ve zeytinyağını ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Saçlarınıza sürün. 20 dakikanın ardından ılık su ile saçlarınızı yıkayın.