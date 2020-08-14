Günlük cildi arındıran bakım tüyoları…

Haftada ya da ayda birkaç kez cilt bakımı yapanlardan mısınız yoksa her gün düzenli olarak cilt bakımınıza zaman ayıranlardan mı? Bilmeniz gereken şu ki, günlük maksimum 30 dakikanızı cilt bakımına ayırabilir ve bu sayede inanılmaz sağlıklı, bakımlı ve genç bir cilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca birkaç denemede cildinizdeki arınmanın etkisini gördüğünüzde her gün uygulamak için can atabilirsiniz. İşte işinize yarayacak günlük cilt bakım tüyoları…

GÜNLÜK CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?

Hangi cilt tipine sahip olursanız olun, günlük cilt bakımı daha sağlıklı bir cilde sahip olmanıza, sivilce, koyu lekeler ve birçok cilt sorununuzu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Günlük cilt bakımı, sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce uygulamanız gereken 4 aşamadan oluşur.

1. CİLT TEMİZLİĞİ

Cilt bakımının en temel noktası temizliktir. Tüm kir ve yağdan cildinizi arındırdığınızda cildiniz ihtiyaç duyduğu oksijeni içine çeker ve nefes alır.

Bunun için uygun bir jel veya köpük formundaki temizleme jellerini cildinize uygulamanız ve yıkamanız yeterlidir. bu sayede her gün sabah ve akşam cildinizin derinlemesine temizliğini sağlayabilirsiniz.

2. GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIN

Cildinizin temizliğini sağladıktan sonra yapmanız gereken şey gözeneklerin içerisindeki biriken fazla yağı temizlemektir. Ancak eğer kuru bir cilde sahipseniz aynı zamanda nemlendirici görevi gören cildinizi kurutmayacak tonik seçimi önemlidir. Açılan gözeneklerinizin temizliği için bir parça pamuğa damlattığınız tonikle yüzünüzde kir kalmayana kadar silmelisiniz.

3. SERUMLA CİLDİNİZİ BESLEYİN

Cildinizin yağ ve kirden arındırdıktan sonra cildiniz artık bakıma hazır. Bunun için cildinize fayda sağlayacak besin takviyesi fikri harikadır. Özellikle hücrelerin yenilenmesini sağlayan serum ya da ampul kullanabilir ve nemlendirici bir cilt maskesi uygulayarak cildinizin beslenmesini sağlayabilirsiniz.

4. NEMLENDİRİN

Cildinizde tüm bu işlemlerin ardından bir gerginlik hissedebilirsiniz. Kırışıklıkların en büyük dostu kuru bir cildi gidermek, daha esnek ve bakımlı bir cilde sahip olmak için nemlendirici şarttır. Yağlı bir cilde sahipseniz bile hafif ve jel bazlı nemlendiriciler kullanarak cildinizin nem ihtiyacınızı karşılamanız gerekir.