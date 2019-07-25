Günlük makyaj nasıl yapılır? Günlük makyaj tüyoları…

Cilt temizliğine önem vermek bizi her zaman makyaja hazırlar ve yaptığımız makyajın pürüzsüz olmasını sağlar. Cildimiz tıpkı bir sünger gibi etraftaki tüm olumsuz etkileri de kendine çeker. İş hayatı ve koşuşturmacalarımız cildimizin cansız ve solgun görünmesine neden olabilir ve zamanla yıpranan cildimiz yaptığımız makyajın etkisiyle bile güzel bir görünüm elde edemez. Bu nedenle makyaj öncesi cildimizin derinlemesine temizlenmesi ve ardından 15 dakika önce nemlendirilmesi cildinizi makyaja hazırlayacaktır.
GÜNLÜK MAKYAJ TÜYOLARI
Günlük makyajda seçeceğiniz tonlar toprak tonlar olmalıdır. Aynı zamanda keskin bir renk olan siyah yerine cok daha doğal görünümde olan kahve tonlarını kullanabilirsiniz. Herkesin bir makyaj tarzı vardır. En önemli ayrıntılardan biri de makyajı yerine ve zamanına göre yapmak olacaktır. Detayları ile günlük makyaj nasıl yapılır? İşte bu makyajı hem doğal, hem pratik uygulama yöntemleri…
KAPATICI
Günlük makyaja başlamadan önce gözlerden başlamak makyajınızı kolaylaştıracaktır. Öncelikle göz çevresi kapatıcınızı uygulayın. Ardından gözlerinize istediğiniz tonda bir far sürüp göz çevresine yedirebilirsiniz. Sürdüğünüz farı ten rengi bir far ile gözlerinize sabitleyin.
RİMEL
Far işlemi bittikten sonra kirpiklerinize rimel sürebilirsiniz. Rahatsız edici bir görünüm olan topaklaşmayı ortadan kaldırmak için mutlaka kirpik diplerinden başlayarak işe başlayabilirsin. Son olarak gözün etrafına saçılan kalıntıları pamuk yardımı ile nazikçe temizleyebilirsiniz.
GÖZ KALEMİ
Göz kalemi gündüz makyajı için gerekli olmasa da açık renk bir göz kalemi gözlerinizin daha iri görünmesine neden olabilir. Hem kolay hem hoş görünüm veren bu kalemi göz içlerine hafifçe sürerek daha parlak ve berrak bakışlara sahip olabilirsiniz.
ALLIK
Günlük makyajda elmacık kemiklerine allık sürerek yüzünüze renk katabilirsiniz. Sürekli sürülen fondöten ciltteki hücreleri yok ederek cildin nefes almasını engeller. Günlük makyajınızın doğal görünümlü olması için hafif bir allık sürmeniz yeterli olabilir.
RUJ
Dudak çevresine bir kalem sürerek ardından doğal tonlarda rujunuzu sürebilirsiniz. Eğer kalem sürmekte zorlanıyorsanız mat ruj kullanabilirsiniz.