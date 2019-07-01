Günlük yüz bakımı nasıl yapılır? Yağlı, kuru ve normal ciltler için günlük yüz bakımı önerileri…

Günlük yüz bakımı nasıl yapılır? Yağlı, kuru ve normal ciltler için günlük yüz bakımı önerileri…

Günlük yapılan cilt bakımı daha iyi hissettirerek genç ve dinamik görünmenizi sağlayacaktır. Aslında pek çoğumuzun önem vermediği yüz bakımını her gün akşam yatmadan önce kısa süreli ve basit yöntemlerle tekrar ederek cilt kusurlarını ortadan kaldırabiliriz. Unutmayalım ki yalnızca yapılan diyetler, şık kıyafetler bizi olmak istediğimiz biri yapmayacaktır. Peki günlük yüz bakımı nasıl yapılır? Yağlı, kuru ve normal cilt tiplerine sahip olanlar günlük yüz bakımı için neler yapabilir?

Günlük yüz bakımında en önemli unsur hijyendir. Her gün yapacağımız düzenli bir uygulama cildimizi ışıl ışıl parlatırken sağlıklı ve pozitif bir görünümü bize geri yansıtacaktır. Günümüz koşuşturmacası ve iş temposunda kendimize zaman ayırmak oldukça zor olmakla beraber çevresel faktörler zamanla yüzümüzde değişikliklere sebebiyet vermektedir. Siyah noktalar, açılmış gözenekler sivilceler ve dahası… Günlük yüz bakımı yaparken kendimize ayıracağımız 15 dakikalık bir rutinle pürüzsüz bir cilde sahip olabiliriz. Ayrıca yaptığımız uygulamalar doğal yöntemler ise maliyetinin düşük olması ile paramız cebimizde kalırken aynı zamanda tereddütsüz kullanabileceğimiz yöntemler olacaktır.

Günlük cilt bakımı rutini oluştururken öncelikle cilt tipimizi öğrenmekte fayda vardır. Bu aşamayı öğrendikten sonra gelelim cildimize yapabileceğimiz uygulamalara… İşte günlük cilt bakımında cilt tipine göre yapmanız gerekenler…

YAĞLI CİLTLER İÇİN GÜNLÜK CİLT BAKIMI

Günlük yüz bakımı yaparken sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa cildinizi temizleyerek günün kirini ve yağını cildimizden arındırmalıyız. Cildimizi matlaştırarak yağ oranı dengeleyecek sabunlar kullanabiliriz.

ÖLÜ HÜCRELERDEN ARINDIRMAK

Yağlı ciltlerde oluşan siyah nokta ve sivilceler zamanla can sıkıcı bir hal alabilir. Ama günlük ya da belirli periyotta yapacağınız pratik maskelerle profesyonel sonuçlar alabilirsiniz. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz haftada bir defa uygulayacağınız kil maskesi tam size göre. Bir tatlı kaşığı kili su ile macun kıvamına getirerek yüzünüze uygulayabilirsiniz. Tonik olarak uygulayacağınız gül suyunu pamuk yardımı ile cildinize sürerek gözenekleri sıkılaştırıp cildinizi ışıl ışıl parlatmanız mümkün.

NEMLENDİRMEK

Günlük cilt bakımında en önemli unsurlardan biri cildimizi nemlendirmektir. Yağ içermeyen nemlendiriciler cildinizi dengeleyecektir.

YÜZ MASKELERİ

Yağlı cilt tipleri için bir çorba kaşığı yoğurt, limon ve balı karıştırarak haftada bir gün cildinize uygulayabilirsiniz.

KURU CİLTLER İÇİN GÜNLÜK CİLT BAKIMI

Sabah ve akşam cildimizi temizleyerek cildimize nem veren sabunlar kullanabiliriz

ÖLÜ HÜCRELERDEN ARINDIRMAK

Kuru ciltler nemlendirme yapılmadığı takdirde kötü bir görüntüye sebebiyet verir. Kullanacağınız yöntemler mutlaka nem içerikli olmalıdır. Yapacağınız karbonat maskesi ile cildinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırıp cildinize sürüp on dakika sonra ılık su ile durulayarak cildinizi temizleyebilirsiniz.

NEMLENDİRMEK

Kuru cilt tipleri günlük bakımda mutlaka nem oranı yüksek nemlendiriciler kullanmalıdır aksi taktirde daha fazla kuruyarak pul pul dökülmelere sebebiyet verebilir.

YÜZ MASKELERİ

Bir orta boy muz, bir tatlı kaşığı yoğurt , üç çay kaşığı bal bu malzemeleri karıştırıp cildinize sürüp yirmi dakika beklettikten sonra cildinizi ılık su ile durulayınız. Bu maske cildinizi besleyerek bakım yapacaktır.

NORMAL CİLTLER İÇİN GÜNLÜK CİLT BAKIMI

ÖLÜ HÜCRELERDEN ARINDIRMAK

Sabahları güne cildimizi temizleyerek gün sonunda aynı temizlik işlemini uygulayarak cildimizde hijyen sağlayabiliriz. Sorunsuz bir cilt tipidir. Temizleyici olarak süt tipi ürünler kullanılmalıdır.

NEMLENDİRMEK

Yumuşak, lekesiz ve gergin bir cilt tipidir. Nemlendirici seçiminde çok zorlanmanıza gerek yok. Yağ oranı orta seviyeli bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

YÜZ MASKELERİ

Normal cilt küçük gözeneklere sahip olup gerekli yağ miktarını üreten cilt tipi olduğu için yapacağınız maskeler cildinize ekstra sağlıklı bir görünüm kazanacaktır. İki damla badem

yağı , bir tatlı kaşığı bal , bir adet yumurta akını bir kasede çırparak cildinizde kırk beş dakika bekleterek süre sonunda cildinizi su ile temizleyiniz. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayarak cildinizi temizlerken aynı zamanda bakımı yapmış olursunuz.