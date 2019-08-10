Güzel ve etkileyici eyeliner çekimi nasıl sürülür? Pratik eyeliner çekme önerileri…

Güzel ve etkileyici eyeliner çekimi nasıl sürülür? Pratik eyeliner çekme önerileri…

Gözleri daha çekici ve etkileyici göstermenin yolu eyelinerden geçiyor. Her makyaj çantasında yer alan eyeliner ile gözleriniz çok daha belirgin olurken ve bakışlarınız da daha etkileyici olur. Eyeliner sürmek biraz zaman alsa da zamanla el yatkınlığı kazanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. İşte pratik eyeliner çekme yöntemi...

Son yıllarda popüler olan eyeliner hemen hemen her makyaj türüne şıklık katan ürünlerdendir. Ancak eyeliner sürmek kadınlara oldukça zor gelir. Kozmetik firmaları sürekli yeni ve kolay sürülebilen eyelinerlar üretiyor. Aslında eyeliner çekmek o kadar da zor değil. İşte pratik eyeliner çekme yöntemi…

EYELİNER NASIL SÜRÜLÜR?

* Pürüzsüz bir göz kapağı için ten rengi bir far veya kapatıcı ile işe başlayabilirsiniz.

* Eyeliner çekmeye her zaman kuyruk bölümünden başlamalısınız.

* Göz bitiminden yukarı doğru kuyruğunu çek ve kirpik dibinden sürmeye başlayarak kuyrukla birleştir.

* Eğer eliniz titriyor ve düz bir hat çekemiyorsanız önce göz pınarından başlayarak ince bir çizgi çekip daha sonra bu çizgiyi netleştirerek doğru bir eyeliner sürmeniz mümkün.

PRATİK EYELİNER ÇEKME YÖNTEMLERİ

Eyeliner sürme tekniklerini denemenize rağmen hala tam olarak istediğiniz sonucu alamıyorsanız size pratik eyeliner çekme yöntemlerinden bahsedeceğim. İşte pratik eyeliner çekme yöntemleri… Eyeliner çekerken özellikle kuyruk bölümünü tamamlarken sorunlar yaşanabilir. Uzunluğu ve çekilecek yerin her ikisi de birbirinden farklı olabilir bu aşamada bant kullanabilirsiniz.

1. BANT İLE EYELİNER ÇEKME

Kusursuz bir eyeliner çekmek istiyorsanız bantla hem pratik hem de güzel sonuç alabilirsiniz. Öncelikle kuyruk kısmının altına bant yapıştır ve doğru hizada kuyruk çekerek işlemini tamamla.

2. EYELİNER YERİNE GÖZ KALEMİ

Göz kaleminizi gözünüzün üstüne çekin. Yamuk, ince veya kalın olması hiç sorun değil. Daha sonra fırça yardımı ile dağıtın. Bu teknik gözlerinizi hem buğulu gösterecek hem de hataları ört bas edecektir.

3. LİKİT EYELİNER YERİNE KOLAY SÜRÜLEBİLEN KALEM FORMLARI

Göz çizginizin keskin ve parlak görünmesini istiyorsanız likit eyeliner kullanabilirsiniz. Likit eyeliner kullandıktan sonra kurumasını beklemek dağılmasını önleyecektir. Kalem formundaki eyelinerlar daha kolay sürülebilirken daha mat bir görünüm kazandırır.