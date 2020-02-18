Güzelliğin sınır tanımayan gücünü keşfedin!

Sephora, kalıpları yıkan güzellik vizyonunu anlatmak üzere harekete geçti. Marka, yeni global kampanyasında vurguladığı “The Unlimited Power of Beauty” motto'sunda “Kendi güzelliğinizin gücünü keşfedin ve ona kucak açın!” diyor. Yeni kampanya filminde Sephora, güzellik olgusunun, bir standarda, bedene veya filtreye ihtiyacı olmadan, gücümüzü ve özgüvenimizi ortaya koyan bir araç olduğunun altını çiziyor. Marka, güzelliğin sınır tanımayan gücüne herkesin sahip olduğunu ve herkesin özgürce kendi güzellik tanımını ortaya koyabileceğine inanıyor. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar farklı güzellik tanımı olduğu ilkesini savunan marka bunun yanı sıra sadece bir kadının bile tüm bu farklı güzellik tanımlarını isterse tek bir günde veya koca bir hayat içinde deneyimleyerek, içindeki sınır tanımayan gücü kutlaması gerektiğinin de mesajını veriyor.



Sephora'nın Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Mağazacılık ve İmajdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lisa Attia yeni kampanya filmi hakkında “Güzelliğin Sınırsız Gücü, insanların kalbine dokunuyor çünkü onlara güzelliğin gücünün herkesin iç dünyasında neler yaratabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu kampanya aslında Sephora'nın tüm çalışanlarına ilham da veriyor. Kendilerini satış ve performansın çizdiği sınırı aşarak konumlandıran bir topluluğun üyesi olduklarını hissediyorlar. Hepimiz bu güce sahibiz. Güzellik sektöründeki çeşitliliği yüceltmek, markamızın DNA'sında var” dedi.

