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Hadise, yaptığı makyaj ile Kim Kardashian’a benzetildi
Hadise, yaptığı makyaj ile Kim Kardashian’a benzetildi
Aşk dedikodularıyla gündemde olan Hadise, geçen gün yaptığı paylaşımla da Kim Kardashian'a benzetildi.
Güzellik 20 Şubat 2020 - 13:05

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Hadise, Alev Karslı’nın yaptığı makyajla, dünyaca ünlü isim Kim Kardashian’a benzetildi.

Hadise, ünlü isim Kim Kardashian’a benzetildi…

Şarkıcının bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından da konuşuldu. Pek çok hesap Kim ve Hadise’nin fotoğrafını yan yana koyup paylaşım yaparken, Hadise’nin fotoğrafına da yüzlerce yorum geldi.  Instagram’da yapılan yorumlarda birçok kullanıcı Hadise’yi Kim Kardashian’dan daha güzel bulduklarını belirtirken ‘Kim de kimmiş’ yorumları yapıldı.

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