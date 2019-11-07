Hafif ve sade makyaj nasıl yapılır?

Hafif ve sade makyaj nasıl yapılır?

Makyaj yapmaya yeni başlıyor olabilirsiniz veya daha bir zarif görünüme kavuşmak için hafif ve sade makyajı tercih edebilirsiniz. Her zaman doğal görünümlü makyaj daha güzel ve hoş bulunur. Aşırı makyaj kusurlarınızı gizlemenin aksine sizi daha olgun ve yapay gösterebilir. Peki, hafif ve sade makyaj nasıl yapılır?

Her gün işe gidiyor ve cildinizi yıpratmak istemiyorsanız sade bir makyajla yüzünüzü canlandırabilir ve gününüzü kurtarabilirsiniz. İşte hafif ve sade makyaj teknikleri…

MAKYAJ ÖNCESİ CİLDİNİZ TEMİZLE: Makyaja başlamadan önce cildindeki tüm yağı ve kiri temizle ardından cildine ton uygula ve son olarak cildinin isteğine göre bir nemlendirici ile cildini nemlendir. Doğal bir görünüm için fondöten kullanmak yerine, renkli bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Renkli nemlendiriciler renk tonunuzu eşitlemeye yardımcı olabilir.

KAPATICI UYGULAYIN: Göz çevrenizi ve lekelerinizi bir kapatıcı yardımı ile kapatın. Aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Açık tonlarda bir farı kirpik diplerinizden itibaren göz kapağınıza yedirin. Kirpikleriniz düz ise kirpik kıvırıcı bir aparat ile kirpiklerinizi yukarı kaldırın. Ardından maskara sürerek göz makyajınızı tamamlayın. Dilerseniz göz kalemi veya eyeliner uygulayabilirsiniz.

ALLIK UYGULA: Şeftali veya pembe tonlarda allığı elmacık kemiklerinize sürün. Hafif alnınıza ve çenenize allığı dağıtın.

RUJ: Dudağınıza yakın tonlarda ruju uygulamadan önce dudak kalemi ile çerçeveleyin ve rujunuzu sürün.