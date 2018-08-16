Hamiyet Akpınar’dan gelin makyajı tüyoları

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sinem Kobal, Elçin Sangu, Özge Özpirinççi, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Hazar Ergüçlü, Demet Özdemir, Hande Doğandemir, Bengü, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlere yaptığı makyajlar dışında, gelin makyajlarıyla da adından söz ettiren Hamiyet Akpınar, sozcu.com.tr için özel tüyolar verdi. Düğün makyajına karar veremeyenler, kafası karışanlar varsa, önerilere mutlaka göz atın…

Ünlü makyaj uzmanı, gelin makyajında öncelikle gelinin tarzının ve düğünün konseptinin önemli olduğuna değiniyor. Konsepte yer alan detaylara göre makyajı şekillendirmenin dışında, gelinin, cilt analizinin yapılması gerektiğini de belirtiyor. Çünkü analiz sonucuna göre kullanacağınız malzemeleri seçmek önemli…

Akpınar, gelin makyajında nemlendiricinin önemli olduğunu söylüyor: “Gözaltlarına da sadece nem veren bir göz kremi uygulayabilirsiniz. Makyajın tüm gün dayanabilmesi için cilt bazı uygulamayı ihmal etmeyin. Kullanacağınız eyeliner, kalem ve rimel, mutlaka suya dayanıklı olmalı.”

Allık ve ruj konusunun çok önemli olduğunu belirten Hamiyet Akpınar, “Yanakların ön kısmına hafifçe dokundurulan bir pembelik gelini masum ve canlı yaparken konturun hattını takip ederek uygulanan allık daha sert ve kadınsı yapabiliyor. Gelin makyajında baskın ruj renklerinden uzak durun. Çünkü baskın renkler masumiyetten uzaklaştırır” diyor.

“Gelin makyajında gözaltı dahil kesinlikle transparan pudra kullanın” diyen Akpınar, kaşları şekillendirirken de şeffaf bir jel kullanılmasının öneriyor: “Işıltılı ve simli farlar bu yazın gelin makyajlarında da var ama bunu dozunda kullanın. Fondoten seçerken önceliğiniz kalıcılık olmalı. Far bazından sonra ten renginde saten dokulu bir far sürüp üzerine gölgelendirme yapabilirsiniz.”

