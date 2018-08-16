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Hamiyet Akpınar’dan gelin makyajı tüyoları
Hamiyet Akpınar’dan gelin makyajı tüyoları
Ünlü isimlerin makyözü Hamiyet Akpınar, gelin adaylarına özel düğün makyajı önerilerinde bulundu. Akpınar, gelinlerin düğün konseptine göre makyaj yaptırmaları gerektiğini belirtiyor...
Hale Ceylan BARLAS
Güzellik 16 Ağustos 2018 - 12:22

Sinem Kobal, Elçin Sangu, Özge Özpirinççi, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Hazar Ergüçlü, Demet Özdemir, Hande Doğandemir, Bengü, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlere yaptığı makyajlar dışında, gelin makyajlarıyla da adından söz ettiren Hamiyet Akpınar, sozcu.com.tr için özel tüyolar verdi. Düğün makyajına karar veremeyenler, kafası karışanlar varsa, önerilere mutlaka göz atın…

Makyöz Hamiyet Akpınar

Makyöz Hamiyet Akpınar

Ünlü makyaj uzmanı, gelin makyajında öncelikle gelinin tarzının ve düğünün konseptinin önemli olduğuna değiniyor. Konsepte yer alan detaylara göre makyajı şekillendirmenin dışında, gelinin, cilt analizinin yapılması gerektiğini de belirtiyor. Çünkü analiz sonucuna göre kullanacağınız malzemeleri seçmek önemli…
dugun-makyajiAkpınar, gelin makyajında nemlendiricinin önemli olduğunu söylüyor: “Gözaltlarına da sadece nem veren bir göz kremi uygulayabilirsiniz. Makyajın tüm gün dayanabilmesi için cilt bazı uygulamayı ihmal etmeyin. Kullanacağınız eyeliner, kalem ve rimel, mutlaka suya dayanıklı olmalı.”
dugun-makyaji2Allık ve ruj konusunun çok önemli olduğunu belirten Hamiyet Akpınar, “Yanakların ön kısmına hafifçe dokundurulan bir pembelik gelini masum ve canlı yaparken konturun hattını takip ederek uygulanan allık daha sert ve kadınsı yapabiliyor. Gelin makyajında baskın ruj renklerinden uzak durun. Çünkü baskın renkler masumiyetten uzaklaştırır” diyor.
dugun-makyaji4“Gelin makyajında gözaltı dahil kesinlikle transparan pudra kullanın” diyen Akpınar, kaşları şekillendirirken de şeffaf bir jel kullanılmasının öneriyor: “Işıltılı ve simli farlar bu yazın gelin makyajlarında da var ama bunu dozunda kullanın. Fondoten seçerken önceliğiniz kalıcılık olmalı. Far bazından sonra ten renginde saten dokulu bir far sürüp üzerine gölgelendirme yapabilirsiniz.”
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Hamiyet Akpınar, Pelin Akil (solda) ve Sinem Kobal'ın gelin makyajlarını da yapmıştı...

Hamiyet Akpınar, Pelin Akil (solda) ve Sinem Kobal’ın gelin makyajlarını da yapmıştı…

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