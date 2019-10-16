Kışın içinizi ısıtan yazın serinleten, bitki çayı her koşulda lezzetli bir içecek olduğundan yıl boyunca tüketilebilir. Bitki çayları lezzetinin yanı sıra birçok yararlı etkilere sahiptir. Bu yararlar büyük ölçüde içtiğiniz çay türüne göre değişebilir. Peki, hangi bitki çayı neye iyi gelir? İşte bitki çayı çeşitleri…

Bitki çaylarının çoğu kurutulmuş çiçekler, baharatlar, otlar ve meyvelerden elde edilir ve birçok çeşide sahiptir. Kahve ve klasik çayların aksine, çoğu bitkisel çay kafein içermez. Ayrıca bitkisel harmana bağlı olarak değişen besinler, vitaminler, mineraller ve yararlı antioksidanlar içerir. Bitkisel çayların sağlığa olumlu etkilerinin yanı sıra rahatlama, ağrı azaltma, sindirim ve bağışıklık gibi vücut sistemlerini iyileştirmede büyük etkiler vardır. Modern dünyada baskı ve strese bağlı rahatsızlarda genellikle ilaç alarak çare bulunmaktadır, ancak bu ilaçların yan etkileri stresin kendisinden daha kötü sonuçlara yol açabilir. Bunun yerine rahatlamak ve gevşemek için bitkisel çaylar içilebilir. Çağımızın hastalığı uyku problemlerini iyileştirici etkilere sahiptir. Bitki çaylarını içerek daha sağlıklı ve zinde olabilirsiniz. İşte bitki çayı çeşitleri;

HANGİ BİTKİ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

NANE ÇAYI

Mentol içeriğinden dolayı doğal bir kas gevşeticidir. Stresli bir gün sonunda nane çayı ile vücudunuzun gevşemesine yardımcı olabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI

Uyku problemlerini azaltmak için papatya çayı tüketilebilir. Yatıştırma ve sakinleştirici özelliğe sahiptir. Anksiyete bozukluğunun tedavisine büyük oranda destek olur.

KARAHİNDİBA ÇAYI

Karahindiba çayı, bağışıklık sistemine enfeksiyonlara karşı korur ve toksinleri yok etmeyi sağlar. Karahindiba çayı ayrıca daha zinde ve sağlıklı hissetmenize yardımcı olacak güçlü diüretik özelliklere sahiptir.