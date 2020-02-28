Hayati önem taşıyan vitaminler vücudumuzdaki tüm hücrelerin yenilenmesini ve saçlarımızdan tırnaklarımıza kadar her alanımızın sağlıklı olmasını sağlayabiliyor. Özellikle tırnakların gücü ve görünümü, sağlıklı beslenmeden ve yeteri kadar vitamin alınıp alınmadığından oldukça fazla etkilendiğinden bahsedebilmek mümkün. Peki, hangi vitaminler tırnakları güçlendirir?

Herkes farklı tırnak yapılarına sahiptir ve ne yazık ki herkes doğuştan mükemmel tırnaklara sahip değildir. Özellikle kadınların en hassas olduğu tırnakların çabuk kırılması, deride soyulmalar, geç uzama ve sararma gibi sorunlar sağlıksız ve yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor olabilir. Tıpkı saçlar gibi tırnaklarda protein ile inşa edilen keratinden meydana gelmiştir. Başta protein olmak üzere vitamin eksikliği sorununuz varsa tırnaklarınızda büyüme de gecikme ve sağlıksız bir görünüm sergilemelerinden bahsedebiliriz.

Tırnakları güçlendirmek için yapmanız gereken uygun vitaminleri almanın en mükemmel yolu organik besin kaynaklarını tüketmektir. Hep şeklinde de vitamin eksikliği takviyesi yapılsa da, sağlıklı beslenerek almak her zaman daha faydalıdır. Peki sağlıklı tırnaklara kavuşmak için hangi vitaminleri tüketmeliyiz? İşte tırnakları güçlendiren vitaminler ve bazı ipuçları…

GÜÇLÜ TIRNAKLARA SAHİP OLMAK İÇİN HANGİ VİTAMİNLERİ ALMALIYIZ?

Demir içeren besinler örneğin kuruyemişler, kırmızı et ve yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra B12 vitamini için peynir ve yumurta tüketebilir, biotin adı verilen H vitamini için somon, karnabahar, muz, fasulye, yumurta tüketebilir, ıspanak, patates ve yulaf ezmesi tüketerek de A vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Aynı zaman da bezelye, hindi, ceviz ve bitter çikolata ile çinko ihtiyacınızı gidererek güçlü ve sağlıklı uzayan tırnaklara sahip olabilirsiniz.