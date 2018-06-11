Hem doğal hem nefes alan burunlar için

Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatlarının yapılış nedeni sadece güzel burunlar elde etmekle sınırlı değil. Fonksiyonel burun estetiği ile nefes ve koku almanın iyileşmesi de sağlanıyor.

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Fonksiyonel burun estetiği ile ilgili bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Onur Sönmez şunları söyledi:

“Fonksiyonel burun estetiği, dış görünümünün yanı sıra burnun belki de çok daha önemli olan nefes ve koku alma gibi fonksiyonlarının düzeltilmesi ya da korunmasıdır. Nazal septum dediğimiz burun orta bölme eğriliği, halk arasında burun eti olarak da bilinen alt ve orta konka büyümeleri, polipler ve geniz eti en sık görülen burun tıkanıklığı sebepleridir. Burun estetiği cerrahi prosedürlerini uygularken bu fonksiyonel problemler ihmal edildiği vakit hasta memnuniyeti olmayacaktır.

Burun orta bölme eğriliği ile burun aksının eğriliğinin birlikte olduğu vakalarda; nazal valv patolojileri dediğimiz burun kanatları ile ilgili problemlerde ve yine nefes almayı zorlaştıran burun ucunun düşük olduğu durumlarda mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Özellikle nazal valv patolojilerinin göz ardı edilmesi sonucu hastada burun eti ya da kemik eğriliği bulunmamasına rağmen estetik cerrahi sonrası burun tıkanıklığı yaşanabilmekte ve revizyon cerrahilere ihtiyaç duyulabilmektedir.”

KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN UYGULANABİLİR?

İşlemlerin yapılış şekline de değinen Sönmez,” Fonksiyonel burun estetiği kız çocuklarında 16 erkeklerde ise 17 yaşından itibaren herkese uygulanabilir. Ameliyat genel anestezi ile uygulanmakta ve süresi 2 ila 3 saat arasında değişebilmektedir. Ameliyat sonrası ağrı kontrolünü etkili bir medikasyonla sağlayabilmekteyiz. Öte yandan son yıllarda kullanılmaya başlayan Piezo cerrahi ya da ultrasonik kemik şekillendirme yöntemi sayesinde morarma ve şişlik en aza indirilebilmiştir. Çünkü çekiç, keski ve törpü kullanımının travmatik sonuçları Piezo cerrahi sayesinde azaltılmış olup ameliyat sonrası daha hassas, zarif bir burun elde edilebilmekteyiz. İyileşme daha hızlı ve çabuk olmaktadır. Yumuşak dokuya zarar vermediği için kanamanın azalmasına da katkıda bulunmaktadır. Sadece estetik amaçlı ameliyatlarda bazen tampon kullanılmayabilir. Ancak özellikle komplike burun orta bölme eğriliklerinin de düzeltildiği fonksiyonel ameliyatlarda hastaların bir miktar içerisinden nefes alabildikleri delikli silikon tamponları 3 ila 7 gün arasında kullanabilmekteyiz. Yaklaşık 1 hafta sonra kişi sosyal yaşantısına dönebilmektedir” şeklinde konuştu.