Henkel, corona virüsü ile mücadele kapsamında 2 milyon euro bağış yaptı

Henkel, küresel bir dayanışma programını hayata geçirdi. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgüü / Birleşmiş Milletler Vakfın Covid-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon euro bağışladı.

Ünlü güzellik markası Henkel, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile mücadele kapsamında, geniş bir dayanışma programı hayata geçirdi. Marka, Dünya Sağlık Örgütü /Birleşmiş Milletler Vakfı COVID-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon Euro, 5 milyon adet kişisel ve ev hijyen ürünü bağışı, Henkel fabrikalarında dezenfektan üretimi, kuaförler için esnek ödeme şartları oluşturdu.

2 milyon euro ile ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlama, tanı laboratuvarlarının donanımı, veri toplama ve analizinin geliştirilmesi ve yoğun bakım ünitelerinin oluşturulması ve bakımlarının yapılmasının yanı sıra, potansiyel aşı ve tedavilerin araştırma ve geliştirme süreçlerini hızlandırmaya katkı sağlanacak. 5 milyon adet kişisel ve ev hijyen ürünü bağışı içinde de el dezenfektanı, sabun ve koruyucu ekipmanların yanı sıra deterjanlar, dezenfektanlar ve evde kullanılan diğer temizlik ürünleri bulunuyor.