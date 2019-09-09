Güzellik ve estetiği birleştiren highlighter son günlerin en trend makyaj malzemelerinden biridir. Sıklıkla kozmetik raflarda yerini alan bu ürün ışıl ışıl parıltısıyla göz kamaştırırken herkesin merakını uyarmayı başarmıştır. Peki highlighter nasıl kullanılır?

Highlighter kullanmak için öncelikle hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir zira yanlış kullanımı son derece kötü görünmesine neden olabilir. Highlighter makyaj ürününü özel bir gecede veya bir davette kullanmak şıklığınızı tamamlayacaktır. Bir parçası bile cildi fazlasıyla parlatmaya yeter bu nedenle yalnızca parmak uçlarınızla uygulamak daha doğru bir kullanım olacaktır. Gözaltında ve kaş kemiğinde kullanırken ince bir fırça yardımı ile highlighter ürününden yararlanabilirsiniz.

HIGHLIGHTER NEDİR?

Hala highlighter ürünün ne olduğunu bilmeyen olsa da anlatıldığında pek çoğumuzun gözüne çarpmış bir detay olabilir. Dilimizde aydınlatıcı olarak isimlendirilen highlighter cilde parlaklık kazandırmasının yanı sıra öne çıkmasını istediğimiz bölgelere uygulanan makyaj ürünüdür.

Highlighter t bölgesine sürülerek kişiye canlı ve dinamik bir gönüm kazandırır. Highlighter ürünü doğru kullanımda etkili bir görünüm sergiler.

HIGHLIGHTER NASIL SÜRÜLÜR?

Highlighter ürününü üç bölgeye sürebiliriz. Bu bölgeler elmacık kemikleri, şakak bölgesi, kaş uçlarının alt kısmına ve dudakların kenarına uygulanabilir. Peki highlighter ürününü kullanırken yüzün detaylarını nasıl vurgulayabilirsiniz merak ediyorsanız okumaya devam edin.

-Highlighter ürününü ilk olarak elmacık kemiğinde uygulayacaksanız şakaklarınıza kısmınıza doğru olan bu bölgede karıştırarak sürebilirsiniz. Makyaj yaparken göz pınarınıza highlighter ürününü uygulamak gözlerinizin daha çarpıcı ve iri görünmesine neden olur. Hemen kaşın altındaki kemiğe uygulamak kaşın daha kalkık ve bakışlarınızın daha çarpıcı olmasını sağlar.

-Dudaklara highlighter uygularken rujunuzu sürdükten sonra hafif dokunuşlarla dudak ucunuza dokundurarak dudağınızın kalkık ve dolgun görünmesine yardımcı olur. Dudağınızın kenarına ve alt dudağınıza da sürerek farklı bir uygulama yapabilirsiniz. Bu uygulamada dudakların parlak ve dolgun görünmesini sağlar.

-Özellikle burun bölgesinde minik dokunuşlarla harika bir görünüm kazanabilirsiniz. Önceleri allıkla parlatılan uç kısmı son günlerde yerini highlighter ürününe bırakmıştır. Burnun yukarı doğru olan kısmına highlighter uygulayabilirsiniz. Burada en önemli ayrıntı burnun tümüne sürülmemesidir. Aksi takdirde kötü ve fazla göze çarpan bir buruna sahip olabilirsiniz.