Hindistancevizi yağının diğer bitkisel yağlara oranla popülerliğini kaybetmemesi ve günden güne yoğun talep görerek saç ve ciltte harikalar yarattığını çoğu kullanıcıdan duymak mümkün. Tüm saç tiplerinde kullanılan hindistancevizi yağı saçların, sağlığına kavuşmasını ve nem sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Peki, hindistan cevizi yağı saça nasıl kullanılır? Kısaca faydaları nelerdir?

Yaz tatilinin tadını çıkarırken tatil dönüşü kuru ve yıpranmış saçlar canımızı sıkabilir. Fön ve düzleştiriciler ise saçların yapısını bozarken bir yandan da nem dengesini alt üst edebilir. Sonuç olarak şekil almayan kuru ve cansız saçlar bakımsız görünmemize neden olabilir. Hindistancevizi yağı içeriğindeki protein K, A, C ve mineraller sayesinde saç sorunlarını ortadan kaldırabiliyor. Hindistan cevizi yağı içeren şampuan ve kozmetik ürünlerinin birçok çeşidi olsa da bu doğal yağı tek başına satın alarak kullanmak daha iyi sonuçlar verebilir. Hindistancevizi yağı ile saç ve cilt maskeleri yaparak içerisine katacağınız malzemelerle faydalarını arttırabilirsiniz. Hindistancevizi yağı doğal ve kimyasal içermeyen bir üründür. Ayrıca her türlü cilt ve saç tipi için kullanıma uygundur. Saçların yumuşacık ve ipek gibi olmasını sağlar. Hindistan cevizi yağı saça nasıl uygulanır öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edin. işte hindistan cevizi yağının saça uygulanması hakkında bilmeniz gerekenler…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SAÇA NASIL KULLANILIR?

-Saçının uzunluğuna göre bir miktar Hindistan cevizi yağını kısık ateşte eritip, ılıdıktan sonra saçına sür yaklaşık 2 saat bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayabilirsin. Hindistan cevizi yağını saçına sürdükten sonra etrafı kirletmemek için bone kullanmalısın.

-Şampuan sonrasında saç uçlarına hindistan cevizi yağı sürerek saçlarını durulayabilirsin. Bu işlem saçların kolay taranmasını sağlayabilir.

-Özelikle saçlarında elektiriklenme sorunu yaşıyorsan kuru saçlarına nohut büyüklüğünde hindistancevizi yağını sürebilirsin.

Saç tellerini onaran bu harika yağın kısaca faydalarından bahsetmek gerekirse;

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞININ KISACA FAYDALARI

KURU VE YIPRANMIŞ SAÇLARI ONARIR

Hindistan cevizi yağı nemini kaybeden saçların nem dengesini düzenlerken saçın ihtiyacı olan vitaminleri almasını ve saçın beslenmesini sağlar. Saçın nem ihtiyacını karşılayarak kuruluk problemini ortadan kaldırır.

ELEKTİRKLENMEYE SON

Özellikle banyo sonrası elektiriklenen saçlarla başa çıkması oldukça zordur. Hindistancevizi yağı saç tellerine bütünlük kazandırır ve yatıştırır. Elektriklenen saçları neme doyurur ve saçların kolay şekil almasını sağlar.

İPEKSİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURUR

Hindistancevizi yağı saçlarda, parlak ve ipeksi bir görünüm kazandırır. Saç sağlığını korur ve saça canlılık verir.