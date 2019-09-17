Vücutta oluşan tüyleri yok etmek için en uygun yöntem epilasyon kullanımıdır. Pratik ve aynı zamanda acısız olmasından ötürü kadınlar arasında jilet kullanımı oldukça yaygındır fakat jiletle alınan tüyler zamanla kalınlaşır ve iki günde bir çıkmaya başlar. Ağda ise acılı ama jilete göre daha kalıcıdır. En etkili yöntem ise iğneli epilasyondur. İşte iğneli epilasyonile ilgili merak edilenler; İğneli epilasyon can yakar mı? İğneli epilasyon tüy sorununu kesin çözer mi?

Kadınlar için en büyük sorunlardan biri istenmeyen tüylerdir. Bu sorundan kurtulmak için farklı yöntemler kullanılır ve bu yöntemlerin farklı sonuçları vardır. Örneğin; jiletle tüylerde sertleşme, sıklaşma, kıl dönmesi gibi sorunlar meydana gelebilir. Ağda tüylerin daha geç çıkmasına sebep olsa da özelikle batık tüyleri engellemez. Ağda, cımbız, epilatör makinelerinin hiç biri batık tüy problemini yok etmemektedir.

Modern dünyada günümüz kadınları artık daha bakımlı ve daha özverililer. İş dünyasının getirdiği yoğun çalışma temposu ile tüy problemleri ile başa çıkmak neredeyse imkansız hala gelebilir. Bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, kollar ve yüz bölgesi de dahi her bölge için epilasyon uygulanabilmektedir. Bu yöntemle en önemlisi tüylere kalıcı çözüm uygulanmaktadır. Tüylerinizin kalın, çok sık veya ince olmasının da hiçbir önemi yok. Ten renginiz ister koyu olsun ister acık istenmeyen tüylerde artık kalıcı çözümler sağlanmaktadır. Tüylerin sıklığı, kalınlığı, ten rengi ve kişinin özel taleplerine göre tedavi yöntemi uygulanmaktadır. İğneli epilasyon ile basit bir işlem uygulanmamaktadır. Tüm cihazların kalitesi, büyüteçlerin büyütme kapasitesi ve ekibin bu konuda deneyimli ve bilinçli olması gerekmektedir.

İĞNELİ EPİLASYON YAPILIRKEN ACI HİSSEDİLİR Mİ?

İğneli epilasyon sırasında kullanılan iğneler kıl inceliğindedir. Bu iğneler vücuda girdiğinde hissedilir fakat aşırı acı ve ağrıya neden olmamaktadır. Tabi kişiden kişiye de hissedilen acı değişiklik gösterebilir.

İĞNELİ EPİLASYON TÜYLERİN YOK OLMASINA NE KADAR ETKİLİ?

Tüy problemi yaşayanlar için en etkili ve kesin çözüm iğneli epilasyon yöntemidir. İğneli epilasyon emek isteyen ve zaman alan bir uygulama olduğundan seanslara düzenli olarak katılmanız gerekebilir. Kıl köklerine tek tek işlem uygulandığından ötürü uzun uğraş ister. Bu nedenle yüz, kasık ve koltuk altı gibi bölgelerde kullanımı daha doğru olabilir. Kılların sıklığı ve kalınlığına bağlı olarak tedavi sırasında kırmızılıklar oluşabilir fakat bir iki saat içinde kendiliğinden kaybolacaktır.