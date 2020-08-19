İlaç kullanımı sonrası yüzde tüylenme nasıl tedavi edilir?

Sağlık sorunu yaşayan pek çok kişi bir yandan hastalığı ile uğraşırken bir yandan da kullandığı ilaçların yan etkileri ile mücadele edebilirler. Bu ilaçlar tedavinin yanı sıra cilt sorunları, tüy artışı gibi birçok problemlere yol açabilir. Peki ilaç kullanımı sonrası tüylenme nasıl tedavi edilir? İlaçların neden olduğu tüylenme sorunu kalıcı mı? İşte yanıtları…

Kadınların yüz ve vücudunda aşırı tüylenme sorunu hirsutizm yani androjen hormon üretiminin veya androjen hormonlara duyarlılığın artması sonucu ortaya çıkan klinik bir bulgudur. Bu tüyler koyu renkli ve kalındırlar. Kadınlarda görülmeye alışık olmadığımız yüz, göğüs ve sırt bölgelerinde ortaya çıkabilirler. Kandaki belirli hormonların miktarını ölçen testler, yüksek androjen seviyelerinin hirsutizme neden olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar yüzde ve vücutta aşırı tüylenmeye neden olabilir. Özellikle tedavisi süren ya da uzun süre bu ilaçları kullanmak zorunda olan kişiler en çok yüzde oluşan tüylenmelerden şikayet eder ve kurtulmak için çözüm yolları arayabilirler.

BU HASTALIKLAR TÜYLENME ARTIŞINA NEDEN OLABİLİR

Hormonal dengesizliklerin yanı sıra bazı hastalıklar da kadınlarda aşırı tüylenmeye neden olabilirler.

Bu hastalıklar;

– Böbrek üstü bezi hastalıkları gibi androjen hormonunun aşırı salgılanmasından kaynaklanan hastalıklar.

– Tiroid hastalıkları sonucu östrojen hormonunda yaşanan sorunlar

– Yumurtalık tümörü veya kistleri

– Polikistik over sendromu

– Hipofiz bezi hastalıkları

İLAÇLARA BAĞLI TÜYLENME ARTIŞI

Kullanılan ilaçların yaptığı tüylenme artışı özellikle kadınlar için üzücü olabilir. Yüzde beliren bu tüyler az miktarda veya çok sık görülebilir ancak onları traş etmek, ağda kullanmak sadece geçici bir çözüm sağlar ve bu tip işlemler genellikle ileri dönemlerde sürekli tekrar etmenizi gerektirebilir. Kortizon gibi tüylenme artışına neden olan bazı ilaçları kullanmayı bıraktığınızda kendiliğinden dökülür ve kaybolabilirler. Bu nedenle yüzünüzde oluşan tüyleri bu dönemde almak yerine ilaç kullanımınızın sona ermesini bekleyebilirsiniz.

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Ömür boyu tedavi görmek ya da uzun süre tüy artışına neden olacak ilaçları kullanmak zorunda olan kişiler tüylenme sorununu kalıcı olarak tedavi etmenin yollarını arayabilirler çünkü yüzde ve vücutta oluşan tüylenmenin dışarıdan net bir şekilde fark edilir olması utanç vericidir. Onlara müdahale etmeden önce doktorunuzda danışmanızda fayda bulunur. Bunun yanı sıra kalıcı çözüm sağlamak isteyenler lazer epilasyon yönteminden yararlanabilirler. Ancak bu işlem öncesi yine doktorunuza danışmayı unutmayın.